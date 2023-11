Hockey, il pratese Stefano Zampoli fa volare Trissino

Prato, 14 novembre 2023 - “Quest’anno abbiamo cambiato tre giocatori e l’allenatore, ma non il nostro rendimento”. Stefano Zampoli lo aveva detto poche settimane fa, alla vigilia dell'inizio del campionato di Serie A1 2023/24 di hockey su pista. E il portiere pratese si è rivelato profetico: il GS Trissino occupa attualmente la vetta della classifica a quota 17 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Follonica. E il merito è anche dell'atleta ventiquattrenne che sta confermandosi il miglior portiere del torneo: subendo solo 10 reti in sette partite, è stato decisivo nel difendere le marcature messe a segno dai compagni, consentendo al Trissino di conquistare cinque vittorie e due pareggi nelle prime sette partite. Non che sia una sorpresa, visto che Zampoli è ormai diventato il numero uno della Nazionale. Il ragazzo è del resto reduce da due stagioni praticamente perfette: dopo essere approdato al club vicentino nel 2021, ha vinto due scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana negli ultimi due anni. Trofei conquistati da protagonista, confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi all'A1, prima di trasferirsi in Veneto e vincere tutto. Da ormai un anno è entrato stabilmente nel giro azzurro: ha partecipato ai Mondiali del 2022 e alla recente "Golden Cup". E nel futuro mira a confermarsi, soprattutto in ambito nazionale ed internazionale. Partendo da quello che sarebbe per lui il terzo scudetto: domenica prossima alle 18 Trissino ospiterà Montebello e l'obiettivo di Zampoli e soci è quello di continuare a vincere, mantenere il primato.

G.F.