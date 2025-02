Hockey su pista. Anticipato a domani la sfida Forte-Cgc

È già vigilia per il derbyssimo tra la Canniccia Motor Club Forte e il Gb Mec Cgc Viareggio. Vigilia perché la concomitanza con il 3° corso mascherato di Carnevale, sabato nel tardo pomeriggio sui Viali a Mare di Viareggio, ha portato all’anticipo della partita nella speranza di una buona affluenza di pubblico. L’appuntamento è per le 20,45 al PalaForte e lo spettacolo è assicurato, sia in pista che sulle tribune. Da una parte il Forte che, messi in ‘ghiaccio’ i dubbi sulla prossima stagione, veleggia a ritmo forsennato con 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 partite. Dall’altra un Cgc in difficoltà con 2 soli conquistati nelle ultime 6. Però il derby è il derby e niente è scontato.