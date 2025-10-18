Hockey su pista. Cgc atteso a Valdagno. Un test fondamentale

"Anche se siamo solamente alla 2° giornata, da questa partita, attendo già delle risposte importanti". Mirco De Gerone carica l’ambiente bianconero alla vigilia della trasferta di Valdagno e lo fa, da tecnico esperto quale è, perché sa che la partita in terra veneta può già dare dei segnali importanti in previsione del proseguo della stagione. "È una partita - spiega - tra due squadre che hanno come obiettivo stagionale il raggiungimento dei playoff quindi, anche se arriva così presto, è da considerarsi un vero e proprio scontro diretto".

Uno scontro diretto, fra l’altro molto insidioso perché il Valdagno, che ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, è sì una squadra giovanissima ma con tantissima gamba ed altrettanta qualità. "Proprio in considerazione di questo - analizza ancora De Gerone - dovremo avere la maturità di non lasciarsi trascinare nel loro stile di gjoco, fatto di ritmi alti e continui rovesciamenti di campo. Noi dalla nostra abbiamo la qualità, ma siamo anche più avanti con l’età, quindi dovremo esser bravi nel gestire, controllare, il gioco sfruttando ogni sbavatura che commetteranno".

Del successo di sabato scorso contro il Grosseto De Gerone conserva la buona prestazione, fino agli ultimi 8’, gli esordi con rete di Torner e Ambrosio e l’ottima prestazione di capitan D’Anna. "Romeo - analizza ancora - è entrato in pista con l’atteggiamento giusto, da vero capitano e trascinatore. Sono felice di lui, ma anche del resto della squadra. Vogliamo recitare un ruolo importante in stagione". De Gerone avrà l’intera rosa a disposizione per ostacolare un Valdagno che, guidato dal giovane Mascarenhas, persi Giuliani, Lazzarotto e Borregan, punterà sulla vena realizzativa di Sanches (29 reti la scorsa stagione) e sulle giocate dell’enfant prodige Honorio, nuovo arrivato assieme a Seixas. I confermati sono Bovo, Diquigiovanni, Tomba e i fratelli Crocco.

Sergio Iacopetti