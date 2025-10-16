Hockey su pista Coppa Italia di serie A2. Camaiore e Forte, pari show. Pumas a due volti

Va avanti la programmazione della Coppa Italia riservata alle squadre di Serie A2 di hockey su pista.

Nel girone C è uno spettacolare 3-3 tra Rotellistica Camaiore e Forte dei Marmi. Rotellistica avanti al 4’ con Antonini, ma Ambrosio pareggia al 17’. Nella ripresa Giovannelli con una doppietta, al 9’ e al 22’, lancia il Forte che però negli ultimi 2’ incassa i centri di Petrocchi e Antonini. "Prestazione importante, dato che avevo 8 Under 19 in campo" sottolinea Andrea Facchini del Forte. "Dobbiamo concretizzare di più, ma almeno la voglia c’è stata" commenta Elia Guidi della Rotellistica.

Classifica: Scandiano 9; Forte dei Marmi 4; Spv Viareggio, Rotellistica Camaiore e Sarzana 1.

Nel gruppo D doppio impegno al sud per la Pumas Ancora Viareggio. Prima arriva la sconfitta 2-1 contro il forte Matera. Sblocca Piozzini al 15’, dopo che Giudice aveva fallito un tiro diretto 4’ prima, ma pareggia Pesavento al 20’. Appena 2’ e Santeramo, che poco prima aveva anche fallito un rigore, infila la rete del match. "Troppi errori sotto porta, ma buon gioco" per Mirko Bertolucci. Poi c’è il netto trionfo di Eboli per 7-0. Cardella e doppio Pesavento nel primo tempo. Poletti, Pesavento, Olivieri e Bigatti nella ripresa.

Classifica: Matera 12; Pumas Ancora Viareggio 6; Castiglione 3; Follonica e Eboli 0.