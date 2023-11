Hockey su pista: coppa Italia. Camaiore senza freni. Cgc, riscatto nel derby

Nella sesta giornata della coppa Italia di serie A2 girone C la Rotellistica Camaiore continua a vincere (a Sarzana) e a guidare la classifica a punteggio pieno; torna al successo, in casa della Pumas, il Cgc Viareggio secondo a tre punti. Vittoria per 6-3 (primo tempo 1-2) sulla pista della palestra ‘Dorando Pietri’ del Cgc di Biancucci che ha la meglio su una buona Pumas. Nel primo tempo Puccinelli (7’) e Muglia (24’) ribaltano il vantaggio iniziale di Carrieri (1’ su tiro diretto). Lo stesso Carrieri non trasforma un tiro diretto al 15’. Nella ripresa Muglia (6’) e D’Anna (9’) provano l’allungo con Carrieri che accorcia subito (10’). All’11’ Pesavento mette fuori un tiro diretto e viene espulso (come un dirigente della Pumas poco prima): Mechini para il tiro diretto di Muglia che Raffaelli mette in rete per il 5-2 (11’). Nel finale Carrieri (20’) e Muglia (21’) completano le proprie triplette.

A Sarzana la Rotellistica di Orlandi centra la quinta vittoria consecutiva (12-2, primo tempo 4-1) chiudendo la pratica nel primo tempo e dilagando nella ripresa. Reti e gloria per tutti: tripletta di Niccolò Mattugini, doppiette per Alonso, Maremmani e Brunelli, singoli di Ninci, Mattia Raffaelli e Nicola Gemignani. Oltre al primato i bluamaranto vantano anche il miglior attacco (+42, media oltre 5 reti a partita).

Classifica: Camaiore 15; Cgc 12; Pumas 6, Forte 3; Sarzana 0.

Serie B girone F, 4a giornata: Spv-Forte 4-3, Camaiore-Cgc 4-1. Classifica: Camaiore 10; Spv 6; Forte 4; Cgc 0.

Si sono disputati anche i preliminari di Wse Cup. Accedono agli ottavi di finale a eliminazione diretta, insieme a tutte e quattro le italiane (Follonica, Monza, Valdagno e Grosseto), Voltregà e Alcoi (Spagna), Murches e Braga (Portogallo).

G.A.