Hockey su pista Coppa Italia di serie A2. Derby Cgc-Rotellistica. In palio il primo posto

Ultima giornata di andata per la coppa Italia di serie A2. Al Palabarsacchi la sfida per il primo posto fra il Cgc Viareggio e la Rotellistica Camaiore, mentre al Palaforte si gioca Forte dei Marmi-Sarzana. Riposa la Pumas che martedì ha recuperato e vinto a Forte dei Marmi.

C’è grande attesa per Cgc-Rotellistica non solo perchè nella formazione bluamaranto militano parecchi ex bianconeri, primi fra tutti il portiere Bandieri e capitan Brunelli, ma perchè sono di fronte due squadre considerate fra le migliori del campionato, non a caso entrambe a punteggio pieno in coppa. Da una parte il Cgc di Raffaele Biancucci che non fa mistero di puntare al primo trofeo stagionale e al ritorno immediato in A1; dall’altra la Rotellistica di Alberto Orlandi che è partita molto bene dimostrando di avere già ben assimilato le idee del nuovo tecnico che sta vivendo questa nuova sfida con impegno e passione. Fra i tanti motivi, c’è anche quello del confronto fra i due bomber, Muglia e Alonso, entrambi con 8 reti segnate in 3 partite.

Il Forte di Roger Molina ospita domani alle 18 il Sarzana e punta a conquistare la prima vittoria stagionale. Si confrontano le due seconde squadre del girone che mettono in vetrina tanti elementi interessanti già nel giro della A1 e delle nazionali giovanili.

Campionato femminile (2a giornata): Forte-Valdagno 2-2; Scandiano-Matera rinviata; riposava Scandianese. Coppa Italia B (3a girone F): Cgc-Camaiore 2-12; rinviata Forte-Spv.

G.A.