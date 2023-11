Hockey su pista: coppa Italia di serie A2. La Rotellistica aggancia il Cgc in vetta. Prima vittoria della Pumas

Vittorie casalinghe per Rotellistica Camaiore (contro il Forte dei Marmi) e Pumas (Sarzana) nella quarta giornata del girone C di coppa Italia di A2. In classifica la Rotellistica aggancia il Cgc (che riposava) in testa a punteggio pieno (9) e sabato sarà derby al Palabarsacchi.

La Rotellistica di Orlandi (nella foto), dopo il turno di riposo, centra la terza vittoria su un coriaceo Forte dei Marmi che ha nel giovane Tommaso Giovannelli (classe 2005) il mattatore con una quaterna. Primo tempo in cui i padroni di casa passano con Alonso al 2’. Al 7’ pareggia Giovannelli, ma Pardini riporta subito avanti i suoi. Nel finale, secondo pareggio di Giovannelli (21’) e rete di Alonso (24’). Bluamaranto in vantaggio al riposo che allungano nella ripresa con tre reti degli ex Niccolò Mattugini (8’ e 18’) e Maremmani (10’ su tiro piazzato). Nel finale ancora due reti di Giovannelli (21’ e 23’) intervallate da quella di Emiliano Brunelli (22’). Da segnalare due espulsioni fra i rossoblu.

Tutto facile per la Pumas di Mirko Bertolucci che, trascinata da uno scatenato Michele Pesavento (5 reti per lui), non lascia scampo a un volonteroso Sarzana. Nel primo tempo la tripletta di Pesavento (4’, 5’ e 10’) spiana la strada ai rossoverdi che allungano con Pezzini al 15’. Nella ripresa al 4’ segna ancora Pesavento che si ripete, dopo la rete di Elia Cardella (14’), al 17’. A chiudere le marcature è Marchetti che trasforma un tiro piazzato al 21’. Cinque le espulsioni temporanee (tre fra i liguri) e altrettanti tiri piazzati: 3, falliti, per gli ospiti e due per la Pumas, 1 realizzato.

G.A.