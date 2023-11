Hockey su pista. Doppio derby versiliese in coppa Italia di A2

Si gioca la seconda giornata di ritorno della coppa Italia di serie A2. Nel gruppo C stasera in programma Rotellistica Camaiore-Pumas (Pardini Sporting Center ore 20,45) e Cgc Viareggio-Forte dei Marmi (Palabarsacchi, 21); riposa il Sarzana. La Rotellistica di Orlandi cerca la sesta vittoria in altrettante partite contro una Pumas reduce dalla sconfitta contro il Cgc in cui ha tenuto testa ai più esperti avversari. I bluamaranto, potendo contare sul fattore-campo, puntano a ripetere il risultato dell’andata allorchè s’imposero per 7-6 al termine di un incontro estremamente incerto e combattuto. Attenzione però alla grande vivacità del giovane gruppo di Mirko Bertolucci. Dal canto suo il Cgc di Biancucci, rinfrancato dalla vittoria sulla pista della Pumas vuole altri tre punti per restare nella scia della capolista. Il tecnico maremmano, con un gruppo in crescita, ha l’obiettivo di bissare la vittoria dell’andata (3-2), ma con una prova più convincente dal punto di vista del gioco. Il tutto facendo leva sulle reti di Muglia (11 fino a oggi) e su un organico con numerosi elementi esperti nel quale dovrebbe rientrare, dopo un turno di squalifica, Andrea Gemignani. Classifiche: A: Modena e Scandiano 9; Novara 7; Correggio 6; Seregno 4. B: R. Bassano 11, Thiene 10; Breganze 7; Montecchio e Sandrigo 3. C: Camaiore 15; Cgc 12; Pumas 6; Forte 3; Sarzana 0. D: Matera 15, Follonica 9; Castiglione 6; Salerno 3; Prato 0. Le vincenti daranno vita alla final four a marzo 2024.

G.A.