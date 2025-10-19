Hockey su pista. Il Centro concede il bis. Ed espugna Valdagno

valdagno

4

cgc viareggio

6

VALDAGNO: Bovo, Diquigiovanni, Seixas, Sanches, Honorio, Tomba, Piccoli, Crocco N., Crocco F.. All. Mascarenhas.

CGC VIAREGGIO: Gomez, D’Anna, Ambrosio, Torner, Cinquini, Lombardi, Muglia, Rosi. All. De Gerone.

Arbitri: Rago-Moresco.

Marcatori: 5’ pt Diquigiovanni, 6’ pt D’Anna, 21’ pt Torner, 24’ pt Honorio; 4’st Cinquini, 6’st D’Anna, 9’ st Honorio, 19’ st Ambrosio, 22’ st Sanches, 23’ st Ambrosio.

VALDAGNO – Una prestazione da squadra matura e possibilmente non perdere. Questo voleva, alla vigilia, Mirco De Gerone dal suo Cgc e questo, a Valdagno, ha trovato. Il Cgc Viareggio sbanca il temibile campo veneto e bissa il successo della prima giornata, mantenendo alto il livello di autostima. Dopo una iniziale sofferenza, dovuta ai ritmi molto alti imposti dalla squadra veneta che trova anche il vantaggio con Diquigiovanni su assit di Sanches, i bianconeri salgono di tono e sul solito asse Gomez-Torner-Ambrosio ribaltano tutto. Prima Gomez evita il tracollo su Sanches e su Seixas, poi Ambrosio recupera palla e serve D’Anna (altra prova da vero capitano) che impatta. Dopo una lunga fase interlocutoria Torner, con una straordinaria giocata da fuoriclasse, trova il vantaggio praticamente da dietro la porta.

Il Cgc sembra in controllo, anche perché il Valdagno è già al 9° fallo, ma a 45" dalla sirena si fa perforare da Honorio, in girata, per il 2-2. Finita? No, perché a 4 decimi dalla fine arriva il 10° fallo veneto ma Ambrosio si fa stoppare da Bovo il tiro diretto. Nella ripresa Cinquini suona la carica e sigla la prima rete stagionale con un bolide dalla distanza, poi Bovo salva su Torner e Ambrosio, ma nulla può sulla giocata di Rosi che pesca il lestissimo D’Anna libero sul 2° palo. Il rigore trasformato da Honorio riapre i giochi, ma Gomez si esalta due volte su Seixas e poi ci pensa Ambrosio, in contropiede, ad infilare il 4-2 in diagonale. A 3’ dalla fine Sanches, in diagonale, illude perché a 70 secondi dalla fine Marcenhas toglie il portiere senza fare i conti con Ambrosio che, dalla sua metà campo, infila a porta libera.

Sergio Iacopetti