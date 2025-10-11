Acquista il giornale
Hockey su pista. Il Forte dei giovani alla prova del Sarzana

di SERGIO IACOPETTI
11 ottobre 2025
Iniziare col piede giusto dopo aver voltato pagina. È questo l’obiettivo del Forte dei Marmi dei giovani, oltre che del rientrante e simbolo Roberto Crudeli. La curiosità per vedere all’opera i nuovi è altissima, con i fari puntati sugli argentini Duhalde e sul talentino under 19 Lopez, che si affiancheranno ai più esperti Raffaelli (dal Cgc Viareggio), Ballestero, Checchetto (Montebello) e Bozzetto (Lodi), ma tutto o quasi ruoterà attorno alle parate del fenomenale Ricky Gnata, rimasto per amore della ‘sua’ Forte. "Sono emozionato - dice l’allenatore vincitore del primo scudetto della società rossoblù - e non vedo l’ora di ripartire. Spero, anzi sono sicuro, che i ragazzi avranno la mia stessa voglia".

Il primo ostacolo stagionale è rappresentato da un Sarzana che si è rinnovato con bomber Tabarelli (dal Giovinazzo) e con il catalano Munnè (dall’Alpicat), ma ha tenuto il suo zoccolo duro composto da Corona, Borsi, De Rinaldis, Manrique e Xabi Rubio. "La squadra di Sergio Festa è molto forte e sono certo che lotterà per i playoff - analizza Crudeli -, inoltre ha già conoscenza del lavoro tattico e tecnico da svolgere in pista. Noi, al contrario, ci stiamo ancora conoscendo ma il lavoro che abbiamo fatto in fase di preparazione è stato duro anche per questo. Voglio una squadra che non abbia paura di giocarsi le proprie carte e che scenda in pista con entusiasmo. Avere subito un calendario in salita deve farci da pungolo".

Crudeli che avrà la rosa al completo, con l’unico dubbio relativo a Checchetto. "Alessandro - conclude - si è trascinato dietro un risentimento muscolare e spero di poterlo mettere in pista per almeno 6-7’ a tempo. Voglio comunque ringraziare l’ottimo lavoro fatto dal dottor Gemignani e dal fisioterapista Maremmani.

Sergio Iacopetti

© Riproduzione riservata

