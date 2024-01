Hockey su pista. Il Forte dei Marmi beffato nel finale a Bassano. Rossoblù sfortunati, ma anche meno brillanti

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Un Porsche Centre Forte dei Marmi sfortunato, ma anche meno brillante del solito viene bloccato sul pari (4-4, primo tempo 1-1) da un Bassano molto determinato. Bertolucci ha la formazione al completo, Zonta deve ancora fare a meno dell’infortunato Scuccato e perde anche Barbieri.

Iniziano forte gli ospiti che impegnano Veludo, nettamente il migliore dei suoi, con Compagno da fuori, Ambrosio sulla ribattuta (1’) e Galbas dal limite (2’). I veneti cercano di rallentare e spezzettare il gioco. Al 5’ Ambrosio ruba palla e Veludo para. Al 6’ primo tiro del Bassano, di Pozzato, parato. Dopo la conclusione di Torner respinta, giallorossi in vantaggio grazie a Guimaraes servito in area da Silva: Gnata para il primo tiro, ma nulla può sul secondo (7’). Rabbiosa la reazione dei versiliesi che ottengono il pareggio grazie a Gil, ben servito in area da Torner (12’). Buon momento del Forte che pressa e alza il ritmo, ma Veludo para tutto: 17’ su Ambrosio solo, 19’ 20’ e 21’ su Compagno da fuori e due volte in area. Il pareggio al riposo sta decisamente stretto alla squadra di Bertolucci.

Al 4’ della ripresa viene annullata una rete di Rossi per sospetto fallo di pattino e subito dopo Bassano ancora avanti con Guimaraes che recupera una pallina sulla tre quarti e insacca. Veludo salva su Ipinazar e Rossi (6’) e ancora Guimaraes sfrutta una ripartenza micidiale per segnare il 3-1. Passa una manciata di secondi e Ipinazar accorcia. Al 7’ Ambrosio sfrutta dal limite un assist di Ipinazar per pareggiare i conti. All’11’ viene espulso Amato, ma i rossoblu non sfruttano né il tiro diretto (parato ad Ambrosio) né la superiorità numerica. Al 13’ comunque Ambrosio porta in vantaggio per la prima volta il Forte grazie all’assist di Galbas. Rossoblu a 9 falli che gestiscono il gioco, colpiscono la traversa con Galbas al 23’ e, sul capovolgimento di fronte subiscono il 4-4 definitivo messo a segno da Pozzato. Complice il pareggio del Trissino nulla cambia in testa alla classifica.

G.A.