Hockey su pista: iniziata la preparazione del Cgc Viareggio. Torner, Ambrosio e altri colpi per fare tornare l’entusiasmo al PalaBarsacchi

Provare a dare fastidio a chi si giocherà il titolo. Provare che non necessariamente significa vincere, ma dare tutto quello che si ha per recitare un ruolo da protagonista nella stagione. Il nuovo Cgc Viareggio targato Mirco De Gerone ha tutto per far tornare a ribollire di entusiasmo il PalaBarsacchi come ai tempi delle finali con Cupisti, Mariotti, Dolce e Bertolucci. Una squadra esperta, fatta di giocatori abituati a vincere, ed alla guida un tecnico di valore assoluto che sa cosa si deve fare per giocarsela fino alla fine.

Il nuovo Cgc che si è ritrovato per preparare la stagione 2025-2026 che prenderà il via con il match casalingo dell’anno ottobre contro il Grosseto, persi i soli Mura (Giovinazzo) e Raffaelli (Forte dei Marmi), ha confermato Pablo Gomez, Luca Lombardi, Samuele Muglia, Elia Cinquini, Romeo D’Anna, Liam Rosi e Niccolò Puccinelli, ma, grazie all’ottimo lavoro del direttore sportivo Nicola Palagi, si è anche regalato due fuoriclasse assoluti come gli ex Forte dei Marmi Enric Torner e Federico Ambrosio. Il catalano e l’argentino per un mercato, come non si vedeva da anni, che ha anche portato in casacca bianconera il portierino di prospettiva, ex Spv Viareggio, Filippo Poletti. Alla squadra sono stati aggregati anche Tommaso Casentini, Lorenzo Larini, Morgan Cozzani e Jacopo Pellegrini.

"Ci alleneremo tutti i giorni - dice De Gerone che al suo fianco avrà il fido preparatore Ennio Belli -. Le sensazioni sono molto positive. C’è fermento, ma non dobbiamo metterci pressioni oltre il limite delle nostre possibilità. L’obiettivo comunque è chiaro: levarci delle belle soddisfazioni".

Sergio Iacopetti