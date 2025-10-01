Hockey su pista: la Coppa Italia di A2. Pumas, Spv e Forte hanno iniziato l’annata

Ha preso il via, con la Coppa Italia di Serie A2, la stagione ufficiale delle squadre versiliesi. In attesa che parta anche la Serie A1 con Cgc Viareggio e Forte dei Marmi (a proposito i bianconeri si sono presentati in grande stile ai tifosi sabato scorso, con una festa appena fuori dal PalaBarsacchi che ha ricreato tanto entusiasmo attorno alla squadra) impegnate dal prossimo 11 ottobre, è toccato a Pumas Ancora Viareggio, Spv Viareggio e Forte dei Marmi testare le proprie qualità e le proprie ambizioni. Bell’inizio per la Pumas che, inserita nel girone D, ha liquidato 4-1 l’Eboli. Partita a senso unico con i ragazzi di Mirko Bertolucci che sbloccano al 20’ con Cardella ma l’Eboli, alla prima sortita, impatta al 23’ con Beato. Nella ripresa però il forcing viareggino si concretizza con i centri di Carrieri al 4’, di Olivieri al 13’ e di Pezzini al 16’. "Partita dominata – sottolinea Bertolucci – affrontata con grande intensità. Nella ripresa abbiamo raccolto i frutti con tenacia".

Classifica: Matera 6; Pumas 3; Eboli, Follonica e Castiglione 0.

Nel gruppo C l’Spv Viareggio 3-3 a Sarzana. Raffaelli e Mora, rispettivamente al 3’ e al 16’, mettono la strada in discesa. Nella ripresa al 13’ Vianello accorcia ma Cinquini, al 17’, allunga di nuovo. Al 22’ e al 23’, in 2’ di blackout, però arrivano i centri di Pistelli e Festa. "Sono comunque soddisfatto, anche perché oltre che giovanissimi, veniamo da soli 8 allenamenti – puntualizza Alessandro Martini – non potremo far altro che crescere".

Va peggio al Forte dei Marmi, sconfitto 4-0 dallo Scandiano. Apre Barbieri al 9’, Bozzetto e Tognacca, al 2’ e al 3’ della ripresa, creano il solco e chiude Stefani al 22’. "Premesso che lo Scandiano è una squadra fatta per centrare la promozione – analizza Andrea Facchini – la prestazione dei ragazzi è stata positiva. Siamo sempre stati in partita, ma sicuramente dobbiamo migliorare nell’aspetto della tenuta mentale".

Classifica: Scandiano 3; Sarzana e Spv Viareggio 1; Forte dei Marmi e Rotellistica Camaiore 0.

Sergio Iacopetti