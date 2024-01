Hockey su pista. Respinto il reclamo. Le date di coppa Italia

Il giudice unico ha respinto il reclamo del Grosseto in merito alla rinuncia del Vercelli al campionato di serie A1, confermato la classifica del girone d’andata e assegnato perse per 10-0 tutte le partite del ritorno al sodalizio piemontese che viene così classificato all’ultimo posto e retrocesso in serie A2. Ai play out salvezza al termine della regular season parteciperanno quindi solo le tre squadre dall’undicesimo al tredicesimo posto.

Stabilite anche le nuove date dei quarti di finale di coppa Italia, i cui abbinamenti restano immutati: martedì 30 gennaio alle 20,45 si giocheranno Follonica-Valdagno e Trissino-Grosseto; mercoledì 31, stesso orario, Forte dei Marmi-Montebello e Sarzana-Lodi. Le vincenti daranno vita alla final four in programma il 23 e 24 marzo in una sede che sarà designata subito dopo la disputa dei quarti.