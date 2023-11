Hockey su pista. Sarzana, sfuma il sogno Champions. E’ fatale la sconfitta contro Reus

reus

REUS DEPORTIU: Ballat, Gimenez, Salvat, Aragones, Orusté, Julia Soler, Marti Casas, Canal Truy, Gelmà. All. Garcia Rosellò.

HOCKEY SARZANA: Corona, Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos, Ortiz, Tognacca, Francesco De Rinaldis, Vené. All. Paolo De Rinaldis.

Arbitri: Silvia Coelho e Pedri Figuereido (Portogallo).

Marcatori: 1°t 2’17“ Aragones, 9’34“ Orusté, 19’33“ Salvat, 20’58“ Garcia. 2°t 28“ De Rinaldis, 10’10“ Gelmà, 10’49“ Borsi rigore, 11’31“, 19’18“, 23’27“ Marti Casas.

CALAFELL – Niente Champions League per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. I rossoneri hanno incassato la seconda sconfitta su tre gare disputate a Calafell (Spagna), lasciando ai padroni di casa e al Reus i due posti utili per accedere alla principale competizione europea di hockey su pista. Nella sfida decisiva i rossoneri avrebbero dovuto battere gli spagnoli del Reus Deportiu per sperare almeno nel secondo posto, invece sono stati battuti 7-3. Sotto di tre reti Garcia in chiusura della prima frazione di gioco ha segnato il 3-1 che Francesco De Rinaldis ha alimentato dopo pochi secondi della ripresa segnando il 3-2 e riaprendo potenzialmente la sfida. Ma è stata una fiammata contenuta dal Reus che ha allungato il passo e per i sarzanesi c’è da registrare soltanto il gol di Borsi tra un rigore non sfruttato sempre dal capitano e due tiri diretti che prima Festa (nella foto) e poi Olmos non sono riusciti a trasformare.