Hockey su pista serie A1. Il Forte ce la mette tutta. Ma non basta a Sarzana

sarzana

3

forte dei marmi

1

SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Munne, De Rinaldis, Manrique, Tabarelli. All. Festa.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Lopez, Duhalde, Bozzetto, Ballestero, Checchetto, Raffaelli. All. Crudeli.

Arbitri: Galoppi e Davoli.

Marcatori: 15’ pt Munne, 21’ Checchetto, 23’ Borsi; 19’ st De Rinaldis.

SARZANA – Voglioso sì, ma decisamente troppo confusionario, arruffone, fallace nella scelta finale e poco incline a mantenere alta la concentrazione. Il giovane e nuovissimo Forte dei Marmi, targato Roberto Crudeli, cade 3-1 sull’ostica pista di Sarzana e si mangia un po’ le mani. Se le mangia perché, pur riconoscendo meriti ai liguri, il Forte ci ha messo del suo peccando sotto il profilo dell’attenzione e dando l’idea di non aver ancora compreso bene i concetti voluti dal nuovo allenatore che aveva chiesto ben altro atteggiamento, sopratutto attenzione ai suoi fin dal suo ritorno in panchina. Già l’azione dello 0-1 siglato da Munne in contropiede si vedono degli scricchiolii, con la difesa che si lascia sorprendere in un uno contro due. Il momentaneo pareggio ed opera di un grintoso Checchetto, che recupera la pallina per poi concretizzare, edulcora la situazione ma le belle sensazioni svaniscono con un nuovo contropiede, stavolta un due contro tre, che vale l’1-2 di Borsi.

Nella ripresa i ragazzi di Crudeli non sfruttano il calo del pressing ligure e ad un costante controllo del gioco non corrisponde un adeguato numero di occasioni create, tanto è vero che Corona non viene quasi mai chiamato in causa. Inutili anche i tentativi di Crudeli di ruotare sei uomini in pista. Così il 3-1 è servito quando De Rinaldis tocca, con astuzia, un tiro dalla distanza. Per il Forte una serata da dimenticare sotto tanti punti di vista, ma che deve servire da lezione per ripartire con un piglio diverso.

S.I.