Hockey su pista, serie a1. Cupisti: "Con il Sarzana vogliamo vincere e regalare ai tifosi qualcosa d’importante»

"Vogliamo vincere e regalare ai tifosi e a tutto l’ambiente Cgc qualcosa di importante. La società ci ha espressamente richiesto di centrare la vittoria e noi ci proveremo". In queste parole, dette da Alessandro Cupisti durante l’ultimo allenamento di rifinitura, si delinea già il Cgc Viareggio dell’imminente futuro. Un futuro, come più volte dichiarato anche dal ds Nicola Palagi, che si prospetta più ambizioso di una salvezza, un futuro che parrebbe prevedere anche una prospettiva di carattere europeo. In attesa di capire quanti e quali saranno i rinforzi in pista (Torner, Ambrosio?), e chi sarà la nuova guida tecnica, il Cgc deve però vincere a Sarzana, cosa già avvenuta in campionato (3-1 alla 2° uscita stagionale), contro un squadra profondamente migliorata rispetto ad allora e che anche al PalaBarsacchi, dopo il 3-3 di mercoledì scorso, ha dimostrato di essere squadra di assoluto valore. Un 3-3 che ha lasciato, comunque, buone sensazioni in casa bianconera. Sensazioni che Cupisti spera si concretizzino in una prestazione di livello. "Siamo fiduciosi – dice il tecnico – perché la scia positiva, fatta di 7-8 buone prestazioni consecutive, ancora non si è esaurita. Mercoledì ho visto una squadra tonica, sempre aggrappata alla partita e che ha fatto, al netto delle sbavature difensive in fase di marcatura, il possibile per vincere. Dovremo avere fame perché il Sarzana, soprattutto sulla propria pista, è un avversario tostissimo". La squadra è al completo e sarà seguita, data la vicinanza, da un discreto numero di tifosi.

Sergio Iacopetti