Hockey su pista (serie a1): dopo la sconfitta a trissino. Il Forte non si perde d’animo. "Gara equilibrata che ci dà ulteriori certezze»

Dopo l’undicesima giornata c’è una sola squadra imbattuta, il Trissino campione d’Italia che, con una partita in più, condivide la testa della classifica con il Forte dei Marmi a 30 punti. I versiliesi, seppure sconfitti (3-2) in Veneto, potrebbero chiudere la prima parte della stagione in testa a 36 punti. Nella 12a giornata il Trissino ha già vinto l’anticipo col Grosseto, mentre Monza-Forte è stata rinviata al 4 gennaio. La 13a e ultima di andata propone, mercoledì 20, i versiliesi in casa contro il Grosseto e i veneti a Bassano.

Tornando alla prima sconfitta di campionato della squadra di Bertolucci, questo il commento di uno degli ex, il direttore sportivo rossoblu Mirko De Gerone: "E’ stata una partita decisamente equilibrata e spettacolare su una pista molto difficile come quella dei campioni d’Italia, che è stata decisa da episodi. Credo che la differenza, alla fine, l’abbiano fatta da una parte la rete di Cocco in superiorità numerica e dall’altra lo sfortunato tiro diretto del decimo fallo di Ambrosio al 23’, con la pallina che ha attraversato tutta la linea di porta senza entrare. Perdere una partita così ci sta anche se dispiace, ma non c’è da fare drammi: andiamo avanti con il prossimo impegno di Champions. In campionato restiamo in testa e il nostro cammino fino ad oggi è sicuramente positivo. Anzi, dopo questa gara credo che si possa e si debba essere ancora più fiduciosi".

Mentre Gnata e compagni stanno già preparando la sfida casalinga di Champions League di giovedì contro il Barcellona, un’ultima analisi relativa alla sfida contro i campioni d’Italia fa pensare che scontri diretti di questo genere se ne vedranno altri e che probabilmente nei prossimi mesi saranno più quelli con un trofeo in palio che quelli relativamente ininfluenti come quello andato in scena domenica al Paladante di Trissino che, al di là di rimpianti da una parte ed euforia dall’altra, è stato, comunque, una bella pubblicità per l’hockey italiano per l’intensità e anche la correttezza con cui le due contendenti l’hanno interpretato.

G.A.