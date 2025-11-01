Hockey su pista Serie A1. Forte, una sconfitta che sa di beffa. Il Monza acciuffa la vittoria nel finale

MONZA

3

FORTE DEI MARMI

2

MONZA: Velazquez, Galimberti, Bielsa, Olmos, Zucchetti, Pesavento, Marzonetto, Colamaria. All. Jaquierz.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Duhalde, Ballestero, Bozzetto, Lopez, Checchetto, Raffaelli. All. Crudeli.

Arbitri: Fronte-Fontana.

Marcatori: 6’ pt Duhalde, 9’ pt Marzonetto, 17’ pt Ballestero, 23’ pt Galimberti; 24’ st Galimberti.

Note: ammoniti Jaquierze Crudeli.

SEREGNO - Un’autentica beffa. Il Forte dei Marmi perde a Monza una partita che non meritava di perdere, anzi, e la perde a 60’’ dalla fine. Partita giocata a ritmi altissimi, che il Forte affronta a viso aperto contro un Monzagiovane e talentuoso. Si passa da una metà campo all’altra senza un attimo di respiro, così capita che Galimberti colpisca il palo e nella stessa azione, con una rapidissima ripartenza, Duhalde tocchi di quel tanto che basta per il vantaggio fortemarmino. Vantaggio che Gnata difende con un paio di interventi in bello stile, prima che ancora una volta un legno, stavolta la traversa, lo salvi sulla bordata di Pesavento. In questa fase sono i brianzoli a fare la partita, così il Forte prova qualche contropiede, ma pecca in precisione. Il pari di Marzonetto con un tiro nel sette, al termine di una bella azione personale, è quasi scontato. Così Crudeli oltre a Checchetto manda in pista anche Raffaelli per cercare di trovare nuove energie e la scelta paga. Dopo un contropiede 3 contro 1 fallito da Galimberti, il Forte sale di tono. Velazquez respinge la staffilata di Duhalde, poi Bielsa alza troppo la stecca ed è rigore. Rigore che Ballestero tira alto ma poi lo stesso spagnolo recupera la pallina e con un alza-schiacchia sigla il 2-1. Appena un minuto e il Forte potrebbe scappare via ma Ballestero centra il palo. I ragazzi di Crudeli sembrano in controllo ma a 2’ dalla fine il capitano brianzolo Galimberti soffia la pallina a Raffaelli e, con una bordata dalla distanza, trova il 2-2. Nella ripresa è subito Forte. Velazquez dice no a Lopez (due volte) e a Ballestero e per attendere la prima vera parata di Gnata, su Galimberti, bisogna attendere metà tempo. Poi i ritmi calano e il pari sembra mettere d’accordo tutti, ma a 1’ dalla fine, come in un déjà vu, Galimberti trova il jolly con una bordata che si infila alla destra di Gnata. Finisce 3-2 per il Monza e il Forte si lecca le ferite.

Sergio Iacopetti