Hockey su pista serie A1. Il Forte mercoledì. E domani il Trissino

Sabato di riposo per il Centro Porsche Forte dei Marmi. Complici gli impegni europei in Wse Cup, la gara interna con il Follonica, valida per l’ottava giornata, è stata rinviata a mercoledì 22. Stasera in serie A1 si gioca solo una partita (Sandrigo-Lodi). Domani alle 18 Trissino-Montebello e Bassano-Breganze, mentre mercoledì 22, oltre a Forte-Follonica, si giocheranno Giovinazzo-Monza, Grosseto-Vercelli e Valdagno-Sarzana.

Da ieri a domenica si gioca anche il preliminare di Wse Cup a cui partecipano 16 squadre con le otto migliori che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Questi i gironi. Gruppo A: Alcoi (Spagna), Thunerstern (Svizzera), King’s Lynn (Inghilterra), Monza. Gruppo B: Wimmis e Uttingen (Svizzera), Follonica, Braga (Portogallo). Gruppo C: Ginevra (Svizzera), Cronenberg (Germania), Grosseto e Valdagno. Gruppo D: Voltregà (Spagna), Murches (Portogallo), Lione (Francia), Walsum (Germania). Il gruppo A si gioca a Monza, il B a Braga, C e D in Germania, a Wupperthal e Duisburg.