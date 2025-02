Hockey su pista serie A2. Pumas ko a Matera, Camaiore in testa da solo

Follonica-Rotellistica 2-5Pochi secondi dal fischio d’inizio e Motaran fallisce, dal dischetto, il possibile 1-0. Il corezziere piemontese però si rifà al 5’. Dopo una lunga fase di equilibrio, i maremmani ribaltano tutto con l’uno-due firmato Bonucci-Masini, ma ci pensa ancora Motaran, a 15 secondi dalla sirena, a ristabilire la parità. Nella ripresa bastano 5’ ai ragazzi di Alberto Orlandi per sistemare le cose. Alonso e Maremmani per il 4-2, poi Taiti respinge il tiro diretto di Maggi. A 56 secondi dalla fine è ancora Motaran ad andare a centro. "Era importante non prendere la partita sotto gamba", sottolinea Orlandi. Formazione: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Bellè, Ballestero, Bandieri.

Matera-Pumas 5-4Al 3’ Mora sblocca per la Pumas, ma in 2’ i lucani ribaltano tutto con Monticelli e il tiro diretto (blu a Carrieri) di Torres. All’8’ Mora fissa il 2-2, ma a 8 secondi dalla sirena Santeramo riporta avanti il Matera. Nella ripresa Ferrara e Torres allungano. Mora accorcia sul 3-5 e la rete di Carrieri arriva solo a 57 secondi dallo scadere. "Partita difficile, ma potevamo fare meglio – dice Mirko Bertolucci – . Siamo nelle prime quattro, che è il nostro obiettivo". Formazione: Mechini, Marchetti, Mora, Pezzini, Carrieri, Cardelli, Cardella, Pesavento, Dal Torrione.

Spv Viareggio-Salerno 6-2Bicicchi sblocca al 3’, ma al 17’ gli ospiti pareggiano con Ferrari. Passa però 1’ e Francesco Poletti, autore anche di un palo, confeziona il 2-1. Nella ripresa Sabetta pareggia, ma dopo il palo di Spagnuolo sale in cattedra Francesco Poletti che ne fa due tra il 13’ e il 15’. La strada diventa in discesa anche perché Filippo Poletti respinge il rigore di Fontan. Biancucci e Cortesi allungano prima del nuovo rigore parato da Filippo Poletti, stavolta a Giudice. "Vittoria voluta. Ritmi alti e difesa attenta sono stati le chiavi", analizza Alessandro Martini. Formazione: Poletti Fi., Poletti Fr., Spagnuolo, Cinquini, Bicicchi, Del Medico, Toti, Biancucci, Cortesi, Mascherpa.

Classifica: Rotellistica Camaiore 21; Pumas, Matera e Castiglione 18; Sarzana 12; Spv Viareggio 9; Salerno 6; Prato e Follonica 3.

Sergio Iacopetti