Hockey su pista serie A2. La Spv punta tutto sui giovani. Rosa rivoluzionata nei reparti

Una squadra giovane, anzi giovanissima, che rappresenta il dna di una società come l’Spv Viareggio che dell’hockey difende la tradizione ed i valori. Una società lungimirante guidata da Claudio Bicicchi, fondamentale nel portare i recenti Europei Under 19 in città, ed un allenatore, Alessandro Martini, che con i giovani ha sempre dimostrato di saper lavorare benone. È questa la nuova Spv Viareggio che ha iniziato la preparazione in previsione dell’imminente stagione 2025-2026. Preparazione iniziata, però, con qualche difficoltà perché il Palestrone Dorando Petri, è sotto fase di restyling e così Martini e squadra stanno facendo di necessità virtù cercando di trovare gli spazi per portare avanti una attività avviata, e che va oltre la semplice attività in pista.

La nuova stagione ha portato una vera e propria rivoluzione nel rooster. In porta sono arrivati a contendersi il posto, dopo la partenza di Filippo Poletti al Cgc Viareggio, Luca Bazzichi, di ritorno dalla Francia, ed Emiliano Torre, storico secondo del Cgc Viareggio. Poi ci sono Mattia Raffaelli, reduce da 27 presenze con la casacca della Rotellistica Camaiore impreziosite da 8 reti, c’è il ritorno di Davide Deinite, via Scandiano dove ha disputato 30 partite realizzando 12 reti. Ed ancora l’ex Pumas Ancora Viareggio Filippo Cardelli, per lui 19 partite e 1 rete in A2 e, contemporaneamente, 11 partite e 7 reti in serie B e 8 partite e 3 reti nella Under 23. Sempre dalla Pumas Ancora Viareggio arriva anche il cileno Oscar Mora Pacheco e poi ci sono le due giovanissime scommesse. "Si aggregheranno con noi - puntualizza Martini - anche i 19enni tedeschi Leo Bocker e Samuel Messmer, reduci dall’Europeo tenutosi a Viareggio. Sono ragazzi di prospettiva e sui quali vogliamo scommettere". I confermati sono Mattia Spagnuolo, Jonas Cinquini, Gabriele Toti, Tommaso Bardi, Mattia Bicicchi, Cristian Tomei, Riccardo Biancucci, Lorenzo Toti, Matteo Corsi e Mattia Menegatti. "Il nostro obiettivo - sottolinea Martini - rimane sempre quello di far crescere ragazzi giovani. Ci proveremo anche stavolta, senza assilli di classifica".

Sergio Iacopetti