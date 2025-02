Hockey su pista: serie A2. Finisce pari il derby viareggino. Ma è la Pumas a rimetterci di più

Occhi tutti puntati sul derbyssimo viareggino fra Pumas Ancora e Spv. Alla fine è venuto fuori un pari decisamente scoppiettante, per come la partita è andata sviluppandosi. Pari che delude le Pumas e che, di contro, fa morale per l’Spv. Turno di riposo per la Rotellistica Camaiore che, da capolista, attende nel prossimo turno proprio le Pumas Ancora.

Pumas-Spv 2-2

Partita che segue subito una chiara linea: Pumas arrembanti e Spv chiusa, ma pronta a giocarsi le proprie chance in ripartenza. Il pressing dei ragazzi di Bertolucci non sortisce però, nel primo tempo, niente di particolarmente importante. L’occasione più nitida capita a Mora che, al 15’, fallisce però un tiro diretto.

Sullo 0-0 si chiude così la prima frazione. I veri fuochi d’artificio arrivano nella ripresa. Ripresa che si apre con l’inaspettato vantaggio Spv firmato da Bicicchi. Vantaggio che dura però meno di 1’ perché Mora impatta immediatamente. Le Pumas assaltano la porta dell’Spv, sfiorando ripetutamente la porta di Filippo Poletti e, dove non arriva il portiere, ci pensano i legni a strozzare in gola l’esultanza di Bertolucci e squadra. A 5’ dalla fine Bigatti sigla la rete che ribalta tutto e che parrebbe decidere la contesa, ma a 47 secondi dalla fine Francesco Poletti recupera la pallina e sigla il definitivo 2-2.

Qui Pumas. "Partita molto, molto strana - argomenta Mirko Bertolucci - e che faccio tremendamente fatica a digerire. I ragazzi hanno giocato molto bene ma a causa di una madornale svista difensiva, si sono dovuti accontentare di un pareggio. Abbiamo creato tantissimo non concretizzando per mancanza di precisione, vero, ma anche per tanta sfortuna. Questi sono, purtroppo, due punti persi. Adesso dobbiamo resettare e prepararci all’incontro contro il Camaiore".

Qui Spv. "È un punto d’oro, non solo per come è andata la partita, ma anche alla luce della grandissima emergenza in cui ci siamo trovati ad affrontare questo derby - puntualizza Alessandro Martini, allenatore della Spv -. Durante la settimana non ci siamo mai allenati bene e sabato non ho potuto contare né su Cortesi né su Toti e con Bianchi in panchina, ma di fatto non utilizzabile. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Questo gruppo sta crescendo, sono felice".

Pumas Ancora Viareggio: Mechini, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Olivieri, Cardella, Pesavento, Mora, Bigatti, Dal Torrione.

Spv Viareggio: Poletti Fi., Spagnuolo, Cinquini, Poletti Fr., Bicicchi, Del Medico, Tomei, Gonzo, Biancucci, Mascherpa.

Classifica: Rotellistica Camaiore e Castiglione 24; Pumas Ancora Viareggio 22; Matera e Sarzana 18; Spv Viareggio 10; Salerno 9; Prato e Follonica 3.

Sergio Iacopetti