Hockey su pista Under 23. I magnifici quattro di Alessandro Bertolucci

"Per le prestazioni e l’impegno dimostrato dai ragazzi darei un 7. Per il 4° posto finale, invece, non posso che dare 5. Nel complesso il nostro è stato un Europeo da 6". Ipse dixit firmato Alessandro Bertolucci, a conclusione dell’Europeo Under 23 di Sant Sadurnì d’Anoia e che ha visto gli Azzurrini non raggiungere il podio. "Abbiamo sbagliato troppo sotto porta - va avanti Bertolucci -, ma a discolpa dei ragazzi c’è stata la fatica, sia fisica che mentale, accumulata in pochi giorni ed in cui abbiamo giocato partite dispendiosissime sotto tutti i punti di vista. Però questi ragazzi crescono bene e fanno ben sperare per il futuro. Giocano già in pianta stabile in A1 e chi ancora non lo fa, lo farà da qui a breve". Bertolucci si rivolge anche alle società: "Le invito ad investire nei settori giovanili. Bisogna dare la possibilità ai ragazzi di crescere".

E tra i ragazzi di questo Europeo di versiliesi, veri o d’adozione, ce ne sono stati veramente tanti. A partire da Andrea Borgo che con la Canniccia Motor Club Forte sta facendo benissimo. "Rispetto a 2 anni fa, in cui ebbi difficoltà a questo livello, stavolta sono andato meglio. Il mio Europeo è andato bene, ma il risultato finale non mi soddisfa. Il 3° posto era l’obiettivo minimo ed anche in semifinale avremmo dovuto fare meglio". Borgo non resterà al Forte: "Al Forte sto bene e darò tutto fino alla fine. Purtroppo sono venute meno le condizioni per proseguire, ma sono convinto che si possa ambire al massimo per questo finale di stagione". Per lui è pronto un trasferimento al Lodi.

Di esperienza in A1 se ne sta facendo molta anche Matteo Cardella, scuola Pumas Ancora Viareggio ed attualmente al Novara. "Dispiace tantissimo per l’esito finale - dice -, ma questo è un grande gruppo che può ancora crescere. Io il prossimo anno continuerò a giocarmela in A1 ed auguro alla Pumas Viareggio di centrare la promozione".

Promozione che spera di centrare il portiere Thomas Mechini, titolare contro la Svizzera. "Egosticamente - racconta - avrei voluto giocare di più, ma comunque una partita intera l’ho pur sempre disputata; partita in cui mi sono fatto valere respingendo anche due punizioni di prima. Purtroppo la stanchezza e la delusione per la sconfitta col Portogallo hanno fatto effetto contro la Francia. Adesso - conclude - sogno la promozione con la Pumas. Voglio la A1, mi sento pronto".

Infine il portierino Raffaello Ciupi, che in pochissimi giorni ha fatto il suo esordio in A1, e poi si è conquistato il ruolo di terzo portiere alla manifestazione continentale. "Sto vivendo giorni straordinari - ammette - e voglio continuare a viverne. Anche se non ho giocato mi sono allenato duramente cercando di imparare il più possibile, cosa che spero di poter continuare a fare al Forte, cui devo tantissimo, con Ricky Gnata".

