Hockey su pista. Via alla preparazione del rinnovato Forte
Fare un campionato tranquillo, ma ritagliarsi anche qualche bella soddisfazione. Insomma fare da guasta feste perché quando si teme...
Fare un campionato tranquillo, ma ritagliarsi anche qualche bella soddisfazione. Insomma fare da guasta feste perché quando si teme di annegare - vedi lo smantellamento della squadra che aveva chiuso la stagione piegandosi solo in semifinale al Lodi -, solo chi ha carattere e tempra trova il modo di salvarsi la pelle. Il rinnovatissimo Forte dei Marmi, sicuramente meno ambizioso rispetto alle ultime esaltanti stagioni, ma certamente mai domo, si è ritrivato agli ordini del cavallo di ritorno, nonché uomo guida del primo storico scudetto, Roberto Crudeli in vista della stagione 2025-2026 che inizierà l’11 ottobre con la trasferta di Sarzana. A lui il compito di assemblare una squadra estremamente giovane ma di qualità. Conferme solo per i canterani Raffaello Ciupi, Tommaso Giovannelli, Piercarlo Cacciaguerra, Diego Chereches e Gabriel Ambrosio. A loro si è voluto unire anche l’eterno Riccardo Gnata, rimasto per amore e non certo perché senza proposte. I nuovi, che hanno preso il posto di Pato e Francisco Ipinazar (Bassano), Ambrosio e Torner (Cgc Viareggio), Rossi (fine carriera) e Borgo (Lodi) sono tutti molto promettenti. C’è l’ex Cgc Alex Raffaelli, i veneti Liam Bozzetto (Lodi) e Alessandro Checchetto (Mintebello), lo spagnolo David Ballestero (Alpicat) e gli argentini Tomás Lopez (Conception) e Sebastian Duhalde (Lloret de Mar).
"La preparazione è partita subito forte - assicura Crudeli - con una doppia seduta prevista per tutti i giorni fino al 20 settembre. Ho bisogno di conoscere i ragazzi, di creare l’amalgama giusto. Per questo lavoreremo duro in pista ma anche sotto il profilo fisico".
Sergio Iacopetti
Continua a leggere tutte le notizie di sport su