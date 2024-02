Hockey su prato indoor. Scudetto al Potenza Picena

L’Hockey Potenza Picena supera in finale il Bologna con il punteggio di 3-2 e si laurea campione d’Italia Under 14 indoor maschile. I ragazzi allenati da Stefano Muscella portano a casa il titolo tricolore, ad ulteriore conferma della bontà del lavoro svolto negli ultimi anni dalla società potentina con un settore giovanile in continua crescita, sia sul piano numerico sia su quello qualitativo, e le due squadre maggiori, sia la femminile che la maschile, in Serie A1 Nazionale. È stato un percorso netto quello dei biancoverdi marchigiani che hanno chiuso l’intera stagione a punteggio pieno e con un ruolino di marcia che ha fatto registrare la bellezza di 62 reti realizzate. Nella fase finale di play off svoltasi a Pescara, capitan Romoli & C. hanno regolato nell’ordine Torino (7-5), Riva del Garda (5-4) e l’Hockey Adige (8-2) arrivando in finale contro il Bologna battuto 3-2. Il resto è storia. Ciliegina sulla torta, Simone Fermanelli è stato premiato come miglior giocatore della fase finale.

Questa la formazione neo campione d’Italia under 14 allenata da Stefano Muscella: Joseph Rosciani, Lorenzo Chiaramoni, Cristian Melatini, Simone Fermanelli, Galles Diop, Riccardo Romoli, Gioele Valentini, Marco Torresi, Elia Feliziani e Mattia Doffo.