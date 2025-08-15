Hockey su prato: la squadra femminile disputerà la Serie A2, quella maschile la B. Cappellini è il nuovo allenatore di Pistoia

Patricio Cappellini è il nuovo allenatore dell’Hockey Club Pistoia. Lo ha annunciato la società, presentando ufficialmente il tecnico proveniente dal Città del Tricolore che avrà la responsabilità della prima squadra maschile e della prima squadra femminile. Il gruppo si ritroverà a Montagnana tra qualche giorno, quando il nuovo arrivato avrà la possibilità di iniziare a conoscere meglio i giocatori e le giocatrici che dovrà allenare. "Ho trovato una società in ordine – ha commentato il diretto interessato –, sono entusiasta, ho voglia di lavorare e conoscere giocatori e giocatrici. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare".

Per quanto concerne i campionati outdoor di hockey su prato, a livello di prime squadre il club disputerà la Serie A2 femminile e la Serie B maschile, mentre per i campionati indoor il sodalizio arancione si preparerà alla Serie A1 femminile e alla Serie B maschile. Senza dimenticare i campionati e le selezioni giovanili, che dovranno rappresentate nel giro delle prossime stagioni le forza propulsiva per tornare fra le migliori società d’Italia. A un biennio dall’addio di coach Filippo Treno, della rinuncia alla massima divisione maschile e della ripartenza con un progetto a km zero, il nuovo corso dell’Hockey Club sta proseguendo. Con l’obiettivo di effettuare passi anche piccoli, ma ripetuti e costanti verso il potenziamento della società.

"Ci apprestiamo ad affrontare una stagione intensa, nell’ultimo anno abbiamo stabilizzato il sistema e creato le basi economiche e strutturali per ripartire con tante squadre con entusiasmo – ha detto il presidente Fedi, indicando gli obiettivi stagionali del club e guardando oltre –. L’obiettivo è a medio-lungo termine e siamo convinti che la strada sia quella giusta. Sarà un anno interessante anche sul fronte promozionale e per il territorio, sia vicino al nostro impianto sia per tutta l’attività promozionale e scolastica fatta a Pistoia".

