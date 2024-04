Hockey. Symbol, che rimonta. Vale il secondo posto

telea sandrigo

3

symbol amatori

5

TELEA H. SANDRIGO: Merlo, Dallavalle (3), Somacale, Crovadore, Contro A., Cocco, Lopreiato Toniolo, Costenaro, Novello Pi.; all.: Contro S.

SYMBOL AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Beato, DE Tommaso, Ehimi (1), Cunegatti, Pochettino (1), Tudela (3), Pozzetto, Lucchi; all.: Farina.

Arbitro: Nicoletti S. (Castelgomberto/VI).

Note: Espulsi: Somacale (S) per due minuti, Novello Pa (S) e Farina Marco (A) definitivamente.

Ancora una vittoria in rimonta per la Symbol Amatori, che agguanta il terzo posto e continua a sognare: dopo un primo tempo di studio, Sandrigo passa in vantaggio in apertura di ripresa, ma i gialloblù rimangono lucidi, e dopo il pari agguantato da Tudela, micidiale nei tiri diretti, centrano la vittoria con una rete decisiva di Ehimi a metà tempo, ribadita da Tudela a pochi secondi dalla sirena. Ora testa alla sfida di sabato prossimo contro Scandiano secondo.

r.c.