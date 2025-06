Hockey Team Bologna: trionfo under 14 e titolo di campione d'Italia

La famiglia dell’hockey (su prato) l’ha fatto di nuovo. La famiglia dell’hockey si chiama Amorosini-Spagnulo e, con il marchio Hockey Team Bologna, continua a mietere successi. Avevamo lasciato la squadra femminile capace, nell’arco di due stagioni, di lasciare la A2 per approdare nel campionato élite grazie a mamma Stefania Spagnulo e alla figlia Ilaria Amorosini. Adesso ci si mettono gli under 14 che trionfano a Cagliari.

"Negli anni Ottanta – ricorda il presidente e factotum Pietro Amorosini – arrivarono due titoli giovanili sotto la guida dell’avvocato Aristide Candini. Adesso abbiamo moltiplicato i nostri sforzi".

E nel palmares dell’Hockey Team Bologna – ai tempi di Dino Candini, la griffe era Pilot Pen – ci sono uno scudetto indoor di serie A, uno scudetto under 21 prato. E ancora due titoli under 12 prato, due under 14 prato, un under 16 indoor donne, un under 14 indoor. E adesso un terzo titolo under 14 per una squadra guidata da Jorge Facundo Franco, con Ezequiel Perez come assistente e Ilaria Amorosini come dirigente.

In Sardegna, nelle finali tricolori, l’Hockey Team supera la Juvenilia 7-4, il Bad Lake 3-3 e il Butterfly, 6-4. Finale con Inder Singh. "E non eravamo la squadra favorita – racconta Ilaria Amorosini –. I nostri avversari erano reduci da tre partite nelle quali avevano segnati 27 reti subendone appena 4. Una squadra schiacciasassi, più, contro un gruppo come il nostro. Eravamo un po’ cotti. Con il cuore e con la tattica, invece, ci siamo superati". E battendo l’Inder Singh per 3-2, l’Hockey Team Bologna è diventato campione d’Italia. Eroi del match Luca Sacanna, autore di tutte e tre le reti e il portiere Cesare Carletti, figlio d’arte, perché il papà ha giocato nel Cus Bologna. Tra gli altri protagonisti il difensore Isak Guido e Gabriele Graffè, che si è diviso tra centrocampo e attacco.

"Abbiamo incassato tanti complimenti", racconta Ilaria. Resta da capire quando Bologna potrà rivincere uno scudetto dopo quello dell’Hockey Club Bologna nel 1946 e del Cus Bologna nel 1955 e 1997. L’ultimo titolo delle Due Torri ha 28 anni. Ma Pietro Amorosini è un dirigente tanto appassionato quanto ambizioso. E fissa già la data di scadenza. "Tempo due anni e vinceremo il tricolore", sentenzia. Conoscendone il temperamento e la voglia di fare bene, cresce la fiducia sul fatto che possa avere ragione. Hockey Team Bologna campione d’Italia con pieno merito perché, in 18 gare, è stato capace di ottenere 15 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

La squadra era composta da Alessio Barattini (12 anni), Andrea Bellodi (12), Davide Bletea (12), Cesare Carletti (14), Gabriele Graffè (12), Isak Guido (14), Giuseppe Napolitano (13), Enea Papaleo (13), David Piccinelli (13), Luca Sacanna (14), Riccardo Tomassone (13), Khalil Torres (12) e Leonardo Vecchi (13).