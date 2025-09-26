Hockey. Torneo amichevole under 12. Bravi i giovani di Bondeno

Dopo la pausa estiva, anche le giovanili dell’HC Bondeno stanno scaldando i motori in vista della stagione agonistica ormai alle porte.

Sabato scorso i ragazzi di coach Ghisellini e le ragazze di coach Cotelli hanno partecipato al torneo amichevole under 12 di Brescia, intitolato a Gigi Tempini. Già in forma entrambe le squadre, che hanno affrontato in un girone all’italiana i pari età delle formazioni di Brescia a Cernusco, presentatesi con le rispettive formazioni maschili.

Punteggio pieno e tre vittorie in altrettante partite per i ragazzi matildei, due vittorie ed una sola sconfitta, proprio con la formazione maschile di Bondeno, per le ragazze tremende di coach Cotelli.

Da notare che l’unico gol subito dai ragazzi è stato messo a segno proprio dalla nostra squadra femminile dell’Hockey Bondeno.

Soddisfatti entrambi gli allenatori, che hanno visto i loro piccoli atleti già in buono stato di forma e ben affiatati.

Questi gli atleti e le atlete scesi in campo in questa occasione: Casari, Carkaxhia, Poletti, Campini, Ghisellini, Giuliano, Van Onzenoort e Bux per le ragazze, Salani, Van Onzenoort, Talmelli, Badan E, Badan N, Baraldini e Balasescu per i ragazzi.

re. fe.