Hockey. Torneo del Brenta, parte bene la stagione di impegni per i ragazzi di Bondeno

Inizia a Grantorto la stagione dell’hockey Bondeno dei ragazzi di coach Pritoni, dove sabato 6 settembre si è tenuta la seconda edizione del Torneo del Brenta.

Bondeno ha incrociato i bastoni con la formazione di casa nella mattinata,

dove un gol a testa per Succi e Merighi ha visto i matildei spuntarla di misura dopo il vantaggio avversario su tiro di rigore.

Nel pomeriggio l’HC Bondeno ha incontrato prima il San Giorgio e poi il Cernusco. Nella prima sfida il risultato ha visto i veneti vincere di misura, complice qualche leggerezza di troppo in fase difensiva. Le reti bondenesi arrivano dal corto di Merighi e dall’azione manovrata che ha portato alla conclusione vincente di Costanzelli.

Nell’ultima sfida della giornata è invece capitan Succi a decidere il risultato grazie ad un preciso rasoterra che sigilla la sua ottima prestazione.

Buon test per tutti gli atleti del team matildeo, che hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra grazie alla grande quantità di rotazioni che mister Pritoni ha deciso di

effettuare per mettere alla prova la squadra composta ancora per intero da ragazzi italiani.

Si segnalano un Signani scatenato in fase offensiva, un ottimo inizio di stagione per Panicali a centrocampo ed una buona prova dei neo rientrati Bergamini Andrea, Marcellini e Reggiani.

re. fe.