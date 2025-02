Hockey: tutte le gare del circuito del nord est. Bondeno coi più piccoli, tra crescita e sorrisi

Domenica scorsa è sceso in campo tutto il settore promozionale dell’HC Bondeno, che a Brescia ha sfidato coetanei di tutto il nord Italia, nella tappa lombarda del circuito del nord est.

Tante le squadre partecipanti e ottimi i risultati dei giovani atleti matildei. La squadra Under 8 si è classificata al primo posto, sfidando i coetanei del CSP San Giorgio, Cus Cube Brescia e UHC Adige. Percorso netto dei più piccolini, che hanno portato a casa solamente vittorie.

La under 10, tutta al femminile, si è classificata al quarto posto, nel girone con Cus Cube Brescia, HC Riva e Cernusco FH. Un quarto posto assolutamente d’onore, con le piccole matildee che hanno dato filo da torcere a squadre un po’ più esperte e mostrando ottimi miglioramenti. Primo posto anche per la Under 12, che ha sfidato coetanei di UHC Adige, Città del Tricolore, CSP San Giorgio, Cus Cube Brescia e HC Grantorto. Ottima la prestazione dei più “grandi” dei nostri piccolini, che hanno raggiunto un grande traguardo, nonostante le numerose assenze.

Soddisfazione per i tecnici Ghisellini, Cotelli, Guerzoni e Gualandi, che vedono la crescita, giorno dopo giorno, dei loro pupilli. Soddisfazione da parte di tutto il club, per una giornata di hockey condito da tanto divertimento e amicizia, valori che non devono mai mancare.