Hockey. Un successo e un pari per Bondeno in Coppa Italia

Nello scorso weekend è andato in scena l’ultimo doppio incontro del girone B di Coppa Italia, dove l’HC Bondeno ha affrontato il Cus Padova nella giornata di sabato e l’Adige la domenica.

Coach Pritoni deve rinunciare a Calzolari in porta a causa di un infortunio, e nella sfida di sabato è Nizzi a partire dal primo minuto. A Padova l’HC Bondeno scende in campo con voglia di fare la partita e macina gioco, nonostante ciò l’incontro resta sullo 0-0 fino alla metà del terzo quarto, dove un contropiede bondenese vede Succi servire Costanzelli davanti alla porta sguarnita per un tap in che porta in vantaggio il Bondeno.

Nell’ultimo quarto di gara parte lo show, con l’arbitro che espelle Alessandro Bergamini a causa di una protesta dopo aver assegnato un corner corto decisamente dubbio. Sullo scadere purtroppo esce per infortunio Ramiro Hernandez a causa di uno scontro di gioco fortuito.

Nella sfida del giorno seguente è invece Severini a scendere in campo tra i pali, ed insieme a lui Franco Ferrante torna a vestire la maglia del Bondeno. Il Bondeno va in avanti grazie al gol di Lago, per poi venire pareggiato dalla deviazione dell’attaccante trentino. Sullo scadere del primo tempo Succi riporta Bondeno in avanti su corner corto.

Nella ripresa è Merighi a partire in un coast to coast per mettere Succi a tu per tu con il portiere e portare a due le reti di distacco. L’Adige però non si dà per vinto e poco dopo accorcia le distanze con un’altra deviazione.

Nell’ultimo quarto di gara ricomincia lo show arbitrale, prima con una rete di Calzolari su corto annullata senza spiegazione apparente, miriadi di reti sono state segnate nello stesso modo solo negli ultimi anni.

Continuando poi con l’espulsione di mister Pritoni a causa della protesta sul gol annullato.

Per poi concludere con la concessione di un corner corto allo scadere dopo un evidente velo avversario. Sul corner corto un contatto su una palla vagante si trasforma in rigore sotto lo sguardo sbigottito di tutto il Bihac. L’Adige realizza il tiro dal dischetto e qui finisce la partita.