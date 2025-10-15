Hockey. Una vittoria e un ko nel fine settimana dell’Hockey Bondeno

Nello scorso weekend l’HC Bondeno è sceso in campo per ben 2 volte: il sabato al Giatti contro il Città del Tricolore e la domenica a Mori (Tn) dove ha incrociato i bastoni contro la formazione dell’Adige. La sfida di sabato, giocata davanti al folto pubblico bondenese, ha visto i padroni di casa avere la meglio per 1-0 grazie alla rete di Lago su corner corto.

Dal punto di vista delle occasioni create l’HC Bondeno ha dominato, ma complice l’ottima prova del portiere avversario e una mancanza di cinismo il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo nonostante i rischi corsi dalla difesa siano stati pressoché inesistenti.

Nella sfida di domenica invece è stato di nuovo Lago a portare avanti il Bondeno con una discesa infermabile che si è conclusa con la rete. Poi Bondeno costruisce occasioni che però non vengono ribadite in gol. L’Adige, squadra con un mix di giovani e veterani, non si piega davanti allo svantaggio e conquista corner corti a ripetizione e su uno di questi l’ex della partita Waheed riporta il risultato in parità. Dopo l’intervallo lungo è di nuovo l’HC Bondeno a fare la partita, conquistando corti e creando occasioni potenzialmente decisive, che però non vengono concretizzate.

Nell’ultimo quarto è l’Adige a trovare il gol del sorpasso su una sfortunata deviazione della difesa bondenese che lascia al giovane attaccante avversario il compito di accompagnare la palla in rete con la porta sguarnita. In conclusione di match l’HC Bondeno ha l’opportunità di pareggiare, ma la fallisce.