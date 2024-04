Hockey. Una vittoria e un ko per l’under 12 di Bondeno L'Hc Bondeno ha iniziato il campionato under 12 con una sconfitta contro l'HT Bologna e una vittoria contro l'HC Pistoia. Mister Ghisellini non è del tutto soddisfatto ma apprezza l'esordio dei tre esordienti. Prossimo appuntamento a Pistoia il 21 aprile.