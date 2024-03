Hockey, weekend perfetto. Vincono tutte le gialloblù

Tutte le squadre modenesi hanno vinto, evento raro. La Symbol Amatori giovedì sera, con una vittoria a Bassano, pesantissima, poi, sempre rimanendo nell’hockey pista, hanno replicato Pico Mirandola ed Amatori Modena in Serie B, con i gialloblù della Bassa che passano a Cremona. La contemporanea vittoria, un po’ a sorpresa, dell’Amatori sull’altra capolista Correggio lancia la fuga della Pico, alla fine dell’andata. Nell’hockey inline, importantissima vittoria degli Scomed Bomporto in C maschile, che battono Forlì, e lo sorpassano al secondo posto in classifica: doppio successo delle ragazze, che regolano Ferrara e Vicenza, salendo al secondo posto.

Hockey A2, 9^ G.: Scandiano-Novara 3-3; Breganze–Sandrigo 4-2; Thiene-Correggio 4-4; R. Bassano-Symbol Amatori MO 3-4; Montecchio Pr.–Seregno 5-4.

Classifica: Scandiano 21, Azzurra punti 19, Thiene 15, Correggio 14, Breganze 13, Symbol Amatori 12, R.Bassano e Montecchio Pr. 11, Seregno 8, Sandrigo 1.

Hockey B, 5^G.: Scandianese-Amatori PS 3-0; Cremona–Pico Mirandola 3-7; Amatori MO-Correggio 2-1.

Classifica: Pico Mirandola e Correggio punti 10, Scandianese 9, Amatori MO e Cremona 6, Amatori PS 0.

Inline C, 9^ G.: Viareggio–Riccione 1-7; Empoli-Gufi PR 18-0; Imola-Warriors FE 1-3; Scomed Bomporto–Forlì 3-1.

Classifica: Riccione punti 24, Scomed Bomporto 19, Forlì 18, Ferrara 17, Empoli 15, Imola (*) 4, SPV Viareggio (*) 2, Parma 0. Inline Femm.: Scomed Bomporto–Ferrara 3-1; Ferrara–Vicenza 0-3; Vicenza-Scomed 1-3.

Classifica (Tra parentesi le partite giocate): Civitavecchia (6) punti 17, Scomed Bomporto (6) 15, Vicenza (7) 14, Milano (6) 8, Ferrara (9) 3, Torre Pellice (3 0. (*) = un asterisco ogni partita in meno.

Riccardo Cavazzoni