Hokkaido, adesso si fa sul serio. I ragazzi di De Marco al lavoro: "L’impegno non mancherà mai»

Il conto alla rovescia è terminato, l’Hokkaido è tornata al lavoro, radunandosi giovedì sera alle 21, al PalaSavena di San Lazzaro, per iniziare la nuova stagione. Al via la preparazione, in vista del campionato di serie B maschile che scatterà nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre, aspettando i calendari definitivi attesi entro il 10 settembre.

Il nuovo gruppo, ancor più giovane di quello che ha stupito nella passata stagione sfiorando i playoff promozione, si è ritrovato per il primo allenamento stagionale, sotto la guida del nuovo tecnico Roberto De Marco, chiamato a dirigere la squadra insieme al vice Cristian Gentilini, affiancato dallo staff tecnico del club che garantisce continuità dal punto di vista organizzativo, atletico e medico.

La prima seduta tecnica è stata anticipata da una riunione alla presenza della dirigenza e dalle parole di Andrea Cappelletti, ai nastri di partenza della sua prima stagione integrale da presidente, dopo aver raccolto il testimone nella stagione scorsa in seguito alla dolorosa scomparsa di Elisabetta Velabri: "E’ con grande emozione e senso di responsabilità che inauguro quest’anno sportivo, raccogliendo il testimone dalla nostra Elisabetta che tutti ricorderemo per l’audacia nel saper affrontare le sfide. Ci ricordiamo tutti da dove siamo partiti e tutti ora siamo impegnati a costruire questa società che ha nell’unione il suo forte, e nelle persone la sua vitalità. Partiamo oggi dalla prima squadra, nostro faro per le generazioni di atleti e che vedono nella pallavolo uno stile di vita e non potevo trovarmi meglio con uno staff dirigenziale così affiatato e uno staff di campo così competitivo, che può dare tanto ai nostri atleti".

Ad annunciare i punti cardine attorno al quale dovrà formarsi la nuova squadra è stato il neo allenatore Roberto De Marco: "Sono orgoglioso di poter allenare questo gruppo e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità. È un gruppo giovane al quale non dovrà mai mancare l’entusiasmo, la determinazione nel far bene e la voglia di lavorare assieme".

La rosa è ringiovanita, ma può vantare punti fermi: grazie alle conferme di Fabio Ronchi, Davide Bernardis Michele Serenari, Riccardo Tito, Leonardo Bandieri e Lorenzo Ricci Maccarini. Nuovo sarà il libero titolare, cresciuto in casa: Gioele Imperato, classe 2008, reduce dalla prestigiosa convocazione al Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Ampio spazio ai giovanissimi: dai prodotti del vivaio Antonio De Cocinis, Lorenzo Gamberini, Luca Falzone, ai nuovi arrivi Riccardo Branco, Riccardo Russello, Andrea Rivola, in buona parte 2007 e 2008.

Pre-campionato. E’ già stato stilato il piano delle amichevoli di preparazione alla stagione vera: la prima il 19 settembre con Rubicone, poi il 26 settembre e il 2 ottobre con Forlì, e il 10 nuovamente con Rubicone o San Mauro Pascoli.