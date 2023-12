I campionati. Rlc Sistemi sconfitta. Anche Union Basket ko

Grosse novità in casa Rlc Sistemi Prato. La società ha deciso di interrompere il rapporto con il coach della prima squadra di serie B femminile regionale, Valentina Pavi, per sostituirlo con Tommaso Pilli. Esordio con sconfitta, però, per il nuovo tecnico alla guida delle pratesi, batttute 78-59 fra le mura amiche da Le Mura Spring Lucca nella prima giornata di ritorno e ancora ferme a quota 8 punti e nelle zone medio-basse della classifica. Le pratesi partono forte, aggressive in difesa e con ottime giocate in attacco, e chiudono il primo quarto in vantaggio 17-13. Nel secondo quarto Lucca alza l’intensità, allunga il pressing a tutto campo e fa la voce grossa sotto canestro, portandosi all’intervallo lungo sopra di 8 lunghezze (31-38). Al rientro in campo dagli spogliatoi Lucca allunga sul +13. La Rlc Sistemi ricuce, ma nel finale di parziale viene rispedita a -8. Nell’ultimo periodo Cherkaska mette in mostra tutto il suo bagaglio offensivo e, complice l’attacco pratese non più capace di segnare, le lucchesi allungano definitivamente fino al 59-78 finale.

Passando invece alla C maschile, l’Union Basket Prato, pur giocando una buona partita, viene sconfitta per 73-49 in casa della capolista Costone Siena, che si conferma testa di serie solitaria del girone lasciando i pratesi nel gruppo di squadre in penultima posizione a quota 8 punti. Prato, priva di Lanari e Bogani, ha interpretato bene il match per almeno tre tempi: nel primo quarto l’Union parte forte, ma il parziale si chiude sul 17-11 per i senesi. Secondo quarto equilibrato, con le due squadre all’intervallo quasi incollate (20-18). Al rientro in campo dagli spogliatoi Prato sbaglia tanto al tiro, pur rimanendo abbastanza attaccata agli avversari. Nell’ultima frazione, però, si spegne la luce in casa Union Basket e Costone siena piazza un parziale mortifero (22-8) portando dalla sua il match.

L.M.