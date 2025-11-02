I Cavalieri a caccia del secondo successo. Trasferta nella tana del Napoli Afragola

Battere il Napoli Afragola, come avvenne l’ultima volta ormai due stagioni fa, per centrare il secondo successo stagionale ed avvicinarsi ulteriormente al primo posto. E’ l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno la terza giornata di campionato, che li vedrà affrontare in trasferta il sodalizio campano nel match che prenderà il via alle 14,30 odierne. Difesa avanzante, coesione e cinismo nei momenti chiave le armi che gli uomini di Alberto Chiesa dovranno sfruttare per aggiudicarsi l’intera posta in palio.

Il netto successo ottenuto una settimana fa nel derby con l’UR Firenze ha scongiurato sul nascere il rischio che qualche certezza potesse vacillare, dopo la sconfitta rocambolesca patita per mano del Civitavecchia lo scorso 19 ottobre (per un ko che ha lasciato comunque in dote 2 punti, permettendo ai Cavalieri di non tornare comunque a casa a mani del tutto vuote). Capitan Puglia e compagni stazionano adesso al quarto posto del girone 4 di Serie A con 7 punti: davanti a loro ci sono il Civitavecchia capolista a quota 10, L’Aquila a 9 punti e la Polisportiva Paganica ad 8. Saranno queste le rivali più accreditate, con l’incognita rappresentata dalla Lazio che non ha iniziato bene ma che (nonostante il ridimensionamento tecnico) sino a pochi mesi fa militava comunque in Serie A Elite.

Testa e cuore a Napoli ad ogni modo, senza distrazioni, anche perché quella di oggi (arbitrata da Edoardo Pelliccioni di Roma, con Emiliano Calabritto di Salerno e Mario Esposito di Napoli come assistenti) sarà peraltro l’ultima gara prima della lunga pausa novembrina: una volta archiviata la sfida napoletana, i Cavalieri torneranno infatti a giocare in campionato solo il prossimo 30 novembre, al Montano di viale Galilei contro la Rugby Roma. Un motivo in più per prendersi tutti e cinque i punti in palio, in modo da poter ricaricare le batterie in una situazione di maggior serenità e fiducia. "Dobbiamo imparare a imporre nostro il ritmo – ha ribadito Chiesa, pur soddisfatto della prestazione evidenziata dai suoi nella scorsa gara - e non adattarci al gioco degli avversari".

Ad aprire la giornata odierna sarà l’U16 "Titolo", che si giocherà alle 11 con il Granducato (a Sesto) l’accesso alla fase "elite". Menzione finale per Riccardo Sanche, ex-Gispi ed attuale "gioiellino" dei Cavalieri che è stato convocato con l’Italia U20 per il match contro l’Irlanda che si è tenuto ieri a Cosenza. Il weekend rugbistico sta insomma entrando nella fase cruciale: la palla ovale pratese va in cerca di vittorie e conferme ad ogni livello.

Giovanni Fiorentino