I Cavalieri steccano la prima della stagione. Niente da fare contro il Civitavecchia

Civitavecchia

41

Cavalieri

34

CIVITAVECCHIA: D’Onofrio, Perotti, Cioffi, Vender, Garcia Medici, Cozzi, Marinaro, Vian, Auriemma, Rubini, Cicchinelli, Duca, D’Aleo, Lottering, Echazu. A disp.:Perelli, Asoli, Ciaraldi, Almonti, Terribile, Castellucci, Simeone, Schiavi. All.:De Nisi.

CAVALIERI UNION: Castellana, Fondi, Marioni, Nistri, Cella, Dabizzi, Bencini, Morelli, Righini, Dalla Porta, Tizzi, Mardegan, Giagnoni, Di Leo, Rudalli. A disp.:Leiger, Scuccimarra, Dardi, Attucci, Trivilino, Renzoni, Puglia, Pancini. D.T.:Chiesa.

Arbitro: Antonio Santocono di Ragusa, assistente Cesare Onori e Paolo Paluzzi di Roma.

Marcatori: 3’ m. Cioffi (tr. Cozzi) 8’ m. D’Onofrio (tr.Cozzi) 17’ m. Di Leo (tr. Cella) 26’ m. Di Leo (tr. Cella) 37’ c.p. Cozzi, 40’ m. Nistri (tr. Cella) 45’ m. Lottering (tr.Cozzi) 49’ m. Scuccimarra, 52’ c.p Cella, 60’ m. Lottering, (tr. Cozzi) 66’ c.p. Cozzi, 73’ m. Castellucci (tr. Cozzi) 80’ m. Marioni.

"Abbiamo regalato quattordici punti ai nostri avversari nei primi otto minuti: un approccio da non ripetere. Mi sarei poi aspettato qualcosa in più nel secondo tempo: eravamo riusciti a ribaltare la partita, ma poi siamo tornati sotto e da quel momento ci siamo slegati". Il direttore tecnico dei Cavalieri Union, Alberto Chiesa, ha così commentato la sconfitta esterna maturata contro il Civitavecchia nel primo turno del campionato di Serie A 2026/26. Il sodalizio romano, nelle scorse stagioni più volte battuto da capitan Puglia e soci, si è imposto per 41-34 e fortifica le proprie ambizioni d’alta classifica dopo la campagna acquisti importante della scorsa estate. Un incontro equilibrato ed in bilico, ad ogni modo, quello andato in scena ieri: il gruppo c’è e lo testimonia la prestazione collettiva, iniziando da quella dei giovani (alcuni de quali alla prima vera gara di livello). "Vorrei che la mia squadra controllasse in maniera diversa determinati momenti della partita. Bene le cinque mete, perché vuol dire che riusciamo a creare ed a concretizzare, ma abbiamo subìto troppo segnature e questo sarà senz’altro un aspetto da correggere – ha aggiunto Chiesa – detto questo, penso che se avessimo vinto non avremmo rubato nulla contro una squadra con ambizioni di vertice". I Cavalieri tornano se non altro dal Lazio con 2 punti, che regalano loro il sesto posto provvisorio nel girone 4 del torneo. E domenica prossima, al Montano contro l’UR Firenze, i "tuttineri" tenteranno di riscattarsi e di centrare la prima vittoria stagionale in campionato.

Giovanni Fiorentino