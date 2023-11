I Cavalieri travolgono Livorno. Dopo la pausa sfida alla Lazio

CAVALIERI

57

LIVORNO

7

CAVALIERI UNION: Puglia, Pesci (52’ Fondi), Marioni (46’ Nistri), Pancini, Castellana, Magni, Renzoni (48’ Marzucchi), Morelli, Reali, Righini (55’ Zucconi), Ciampolini, Casciello (49’ Dalla Porta), Pesucci (60’ Sansone), Giovanchelli (54’ Di Leo), Rudalli (60’ Dardi); All: Chiesa

LIVORNO : Piram, Stiaffini (62’ Chiesa), Casini, Pirruccio (50’ Martinucci), Zannoni, Baraona Prat, Tomaselli (70’ Rossi), Piras, Ianda (59’ Gragnani A.), Scrocco (53’ Chiti), De Biaggio, Gragnani G. (41’ Freschi), Ficarra (41’ Boggero), Quarta (72’ Giusti) Andreotti. All: Squarcini

Arbitro: Rosella (Roma)

Marcatori: 5’ m. Giovanchelli (5 a 0), 10’ m. Righini tr. Puglia (12 a 0), 27’ m. Puglia tr. Puglia (19 a 0), 36’ m. Giovanchelli tr. Puglia (26 a 0); 46’ m. Giovanchelli tr. Puglia (33 a 0), 53’ m. Boggero tr. Baraona Prat (33 a 7), 60’ m. Di Leo (38 a 7), 72’ m. Fondi tr. Puglia (45 a 7), 75’ m. Marzucchi tr Puglia (52 a 7), 77’ m. Castellana (57 a 7)

"Abbiamo forse disputato la nostra miglior partita da inizio campionato. Abbiamo dominato, ma dai miei ragazzi voglio vedere questo atteggiamento e questa concentrazione mantenuta per tutto l’arco della partita anche contro avversari meno quotati". Parola di Alberto Chiesa, che ha così commentato il pesante 57-7 inflitto dai Cavalieri Union al Livorno. Un derby d’alta classifica, visto che i livornesi sono arrivati al Chersoni da terza forza nel girone 3 e con il morale a mille in virtù di un ottimo inizio di stagione.

I padroni di casa hanno tuttavia sfoderato una prestazione magistrale, non lasciando nemmeno le briciole ai rivali. Una vittoria, la settima consecutiva in altrettante partite, mai in discussione a ben vedere: il "veterano" Giovanchelli, poi nominato man of the match, ha aperto le danze dopo pochi minuti. E le successive mete di Righini e Puglia, trasformate dal capitano, avevano fissato il parziale sul 26-0 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, dopo la carica suonata a Giovanchelli, sono arrivate anche le mete di Di Leo, Fondi, Marzucchi e Castellana, a fissare definitivamente il punteggio. Un successo che consente ai Cavalieri di consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica con 33 punti, a due sole lunghezze dalla Lazio capolista. Dopo un turno di pausa il mese prossimo andrà in scena proprio il big match: il prossimo 10 dicembre, a Iolo arriverà infatti la corazzata biancoceleste. Che ha forse qualcosa in più a livello qualitativo, ma giunti a questo punto i ragazzi del presidente Francesco Fusi non possono più nascondersi: l’obiettivo deve essere quello di battere anche la prima della classe, per centrare un sorpasso che avrebbe del clamoroso.

"Approfitteremo della sosta per recuperare – ha chiosato Chiesa – al tempo stesso però, l’attenzione va già alla sfida con la Lazio: sarà dura, ma non partiremo sconfitti. Vogliamo giocarcela dando il massimo".

Giovanni Fiorentino