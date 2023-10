I Cavalieri volano: battuta Civitavecchia . Un poker di successi che blinda la classifica

Civitavecchia

24

Cavalieri

47

CIVITAVECCHIA: Robazza, Castellucci, Vender, Vella, Santoro, Levantaci, Borgna, Duca, Asoli, Castelnuovo, Manuelli, Bollo, Moreno, Orchi, Nicita. A disp.:Cusimano, Centracchio, Carparelli, Fraticelli, Battaglini, Scotti, Dinatale, Olivieri. All.:Lo Guercio.

CAVALIERI UNION: Castellana, Fondi, Marioni, Pancini, Fattori, Puglia, Renzoni, Morelli, Righini, Reali, Ciampolini, Casciello, Sassi, Scuccimarra, Rudalli. A disp.:Giovanchelli, Sansone, Pesucci, Mardegan, Dalla Porta, Attucci, Magni, Bencini. All.: Chiesa.

Arbitro: Chirnoaga di Roma.

Marcatori: 4’ m. Moreno (tr. Levantaci)12 m. Righini (tr. Puglia) 24’ m. Olivieri (tr. Levantaci) 26’ m. Fondi (tr.Puglia) 36’ m. Renzoni (tr. Puglia) 39’ m. Moreno (tr. Levantaci) 45’ c.p Levantaci, 53’ m. Reali, 58’ m. Fondi (tr.Puglia) 67’ m. Fondi (tr. Magni) 77’ m. Pesucci (tr. Magni).

Alla vigilia dell’incontro il tecnico Alberto Chiesa aveva chiesto ai suoi di tornare a Prato con l’intera posta in palio, per dare continuità e per affrontare la (breve) sosta con maggior serenità. Ed è stato accontentato: i Cavalieri Union sono riusciti a violare il campo del Civitavecchia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare di campionato. Un match andato in scena ieri, valido per la quarta giornata della Serie A, che ha visto capitan Puglia e soci imporsi alla luce del 47-24 finale. Un successo maturato in rimonta, visto che i padroni di casa erano partiti con il piede giusto. Fondi, Righini e Renzoni hanno messo a segno le mete che hanno permesso ai Cavalieri di non perdere la bussola, nella prima frazione. La qualità è però emersa nella ripresa, quando gli uomini di coach Chiesa hanno dilagato anche grazie al contributo dei subentranti: Reali, Fondi e Pesucci (con le ultime due mete trasformate da Magni) sono riusciti a concretizzare il gioco corale dei compagni, mettendo il risultato definitivamente in cassaforte. Un poker di trionfi che permette ai "tuttineri" di restare a due lunghezze di distanza dalla capolista Lazio: secondo posto nel girone 3 con 18 punti.

Adesso il torneo prevede un turno di stop: i Cavalieri torneranno in campo il 12 novembre prossimo, ospitando il Napoli Afragola al Chersoni. E poi, l’obiettivo sarà quello di centrare il quinto successo consecutivo. "Sono soddisfatto della prestazione, anche perché non era facile giocare contro il vento a sfavore come ci è successo nella prima parte di gara – ha commentato Chiesa – siamo riusciti a limitare i danni e ad emergere alla distanza, anche chi è entrato a match in corso ha dato un apporto decisivo. La sosta arriva al momento giusto, ne approfitteremo per ricaricare le batterie e recuperare gli acciaccati. Ma continueremo ovviamente a lavorare, per farci trovare pronti".

Giovanni Fiorentino