I Diavoli ci credono. A Rovigo per il 4° hurrà

Non c’è tre senza quattro. E’ quello che ci si augura in casa Valorugby Emilia dopo le tre vittorie consecutive inanellate nel girone di ritorno contro Lazio, Piacenza e, soprattutto, Petrarca Padova sconfitto due settimane fa al Mirabello.

Oggi, per la quarta giornata del girone di ritorno i ragazzi di coach Marcello Violi saranno impegnati sul campo di un’altra “big” del nostro campionato, il Rovigo attualmente secondo in classifica dietro la capolista Viadana con 47 punti. Cinque lunghezze più sotto ci sono i granata che, vincendo al “Battaglini”, potrebbero quindi agganciare i “bersaglieri” al secondo posto.

"Non guardiamo la classifica – dichiara Marcello Violi – Ragioniamo partita per partita e quindi l’obiettivo è di confermare quanto di buono fatto contro il Petrarca. Una settimana fa i ragazzi hanno giocato un match quasi perfetto applicando alla perfezione il piano partita. Abbiamo alzato di uno step l’asticella, ora arriva il difficile che è quello di confermarci anche su un campo difficile come quello di Rovigo. Ci sono ancora alcuni margini di miglioramento, per esempio la ricezione dai calci avversari su cui abbiamo lavorato intensamente in settimana".

Violi recupera un giocatore importante in terza linea come Benito Paolucci, ma deve fare ancora a meno, tra gli altri, di Dell’Acqua, Majstorovic e Cuoghi.

Confermatissima la prima linea italo-argentina con Favre, Cruz e Diaz, in seconda c’è la coppia formata da Du Preez e Schinchirimini. In terza il rientrante Paolucci fa reparto con Sbrocco e Ruaro. Tra i tre quarti Pierre Bruno estremo con Lazzarin e Resino alle ali, capitan Bertaccini e Leituala centri, Ledesma e Renton in mediana.

Questa la formazione annunciata: Bruno; Resino, Leituala, Bertaccini (cap), Lazzarin; Ledesma, Renton; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Du Preez, Schinchirimini; Favre, Cruz, Diaz. A disp.Silva, Garziera, Rossi, Pisicchio, Amenta, Esposito, Farolini, Bozzoni.

Al “Battaglini” arbitra il signor Filippo Russo assistito da Favaro e Meschini con Righetti quarto uomo e Blessano al TMO.

Kick off alle 15.15. Diretta su Raisport HD.