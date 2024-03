I Divisione. Frogs Legnano, si alza il sipario. Stasera al Vigorelli arriva Ancona

Pronti per ripartire e stupire ancora. Stasera alle 21.00, al Velodromo Vigorelli di Milano, esordio dei Frogs Legnano in casa contro i Dolphins Ancona. I lombardi hanno fatto un gran lavoro in off-season, rafforzando pail roster e confermando uno dei protagonisti della scorsa stagione, Eystin Salum, il quarterback americano che ha trascinato la squadra a ridosso dei Playoff. I tifosi dei Frogs non vedono l’ora di vedere all’opera Damon Sheehy Guiseppi, WR dai trascorsi anche in NFL e vera star del "mercato" IFL di questa stagione. Il primo banco di prova, tuttavia, sarà subito di quelli seri perché a Milano arrivano i Dolphins Ancona, semifinalisti lo scorso anno e team da diverse stagioni stabilmente ai vertici della Italian Football League. I marchigiani possono contare su Colin Di Galbo in cabina di regia, su un nutrito e ormai consolidato gruppo di talenti nostrani e su due nuovi import, Bo Sanders e Julian Wlodarczyk.

Voglia di riscatto, invece, per i Rhinos Milano. Dopo il ko all’esordio a Torino contro i Giaguari, i rinoceronti cercheranno di tornare alla vittoria domani a Roma contro i Lazio Marines. La partita contro i Giaguari ha evidenziato le potenzialità offensive del team, con il nuovo QB americano, Hamish McClure, che ha impiegato poco per adattarsi al nostro campionato ed offrire una prestazione più che convincente. Lorenzo Pardini