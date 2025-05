I giovani Dragons brillano. Ora le finali nazionali

Dopo aver raggiunto la finale playoff con la prima squadra, i Dragons continuano a togliersi delle belle soddisfazioni. Lo hanno fatto stavolta con la formazione under 15, che ha conquistato il diritto a partecipare alle finali nazionali che assegneranno lo scudetto di categoria. I ragazzi allenati da coach Massimiliano Ormeni hanno infatti ottenuto la qualificazione al termine del concentramento interregionale disputatosi a Martinengo, in provincia di Bergamo.

In un girone non semplice, i Dragons hanno debuttato perdendo 79-45 contro i fortissimi piemontesi del College Borgomanero (14-29, 20-41, 31-61 i parziali; tabellino Dragons: Sarti 2, Bandini 11, Santini 6, Serra 14, Vaia, Lo Conte 1, Cei, Bertini 3, Landucci, Harabagiu 4, Cecchi, Aghafekokhian 4), ma poi nella seconda partita hanno vinto 69-51 contro Dinamo Sassari (23-12, 39-26, 49-35) con questo tabellino: Sarti, Bandini 7, Santini 15, Serra 9, Vaia, Lo Conte 4, Cei 7, Bertini 6, Landucci, Harabagiu 5, Cecchi, Aghafekokhian 16.

Decisiva la terza partita contro Nutribullet Treviso (che aveva battuto i sardi al debutto e perso poi con College Borgomanero): una gara equilibrata fino al terzo quarto, quando i giovani rossoblù hanno preso il largo, mantenendo il vantaggio anche nel finale quando dal 70-58 di Bandini dalla lunetta (a 3’19’’ dalla fine) si è passati al 70-67 a 19? dalla sirena. Ci ha pensato poi Bertini a subire fallo a 19’ dal termine e a realizzare un tiro libero che ha dato la vittoria per 71-67 ai rossoblù e quindi la qualificazione per le finali di Agropoli in programma la prima settimana di giugno.

Questo il tabellino Dragons: Sarti, Bandini 13, Santini 2, Serra 2, Vaia, Lo Conte 2, Cei 6, Bertini 16, Landucci 7, Harabagiu 6, Cecchi, Aghafekokhian 17. Ora dunque le finali scudetto a cui prenderanno parte altre quindici squadre provenienti da tutta Italia.

Massimiliano Martini