I granchi all’ultimo respiro. Ora rotta verso Padova

Qui ci sono un paio di verifiche da sostenere prima di dare spazio alla sosta natalizia. La sfida esterna con la Plebiscito Padova, nella scorsa stagione formazione di Serie A2, sembra fatta su misura per dare una controllatina preventiva alle ambizioni e alle potenzialità del Nuoto Club Monza.

Che, al debutto stagionale, ha faticato più del previsto per avere ragione dell’Onda Blu Dalmine, squadra neopromossa. La partita ospitata dal Centro Natatorio Pia Grande è finita 13 a 12 a favore dei padroni di casa.

L’incontro con la formazione padovana verrà disputato sabato a Verona (ore 21, Piscina Monte Bianco). Il settebello patavino, malgrado il recente passato nella categoria superiore, non è stato protagonista di una partenza fulminante.

Anzi, alla prima di campionato è stato battuto dalla Rari Nantes Bologna, l’altra neopromossa del Girone 1 del campionato nazionale di serie B di pallanuoto. Monza, nonostante qualche sofferenza nel quarto tempo, è invece riuscita a imporsi nel confronto con l’altra matricola.

La compagine allenata da Stefano era costretta alla divisione della posta per 4 a 4 nel quarto iniziale. Ma era poi capace di contenere l’aggressività degli ospiti e replicare adeguatamente nei due tempi successivi, vinti 4 a 3 e 3 a 2. Nell’atto finale dell’incontro, la formazione bergamasca s’imponeva invece per 2 a 3. Oltre, però, non riusciva ad andare. "Quasi sempre - precisa il vice allenatore Fabio Frison - la gestione della partita è stata nostra. Adesso ci prepariamo ad affrontare Padova molto motivati. Ma in avvio di campionato è sempre difficile inquadrare i veri valori delle avversarie".