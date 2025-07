I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia. Andrea Nozzoli trionfa al ’Siena Amateur 2025’

L’ultimo fine settimana agonistico del Royal Golf La Bagnaia è stato contrassegnato dalle gare del Siena Amateur 2025. Due gironi di golf connotati dal grande caldo. Sabato 28 giugno Andrea Nozzoli, figlio del compianto Simone, ha vinto con 78 colpi. In prima categoria Guido Bellucci (68) ha preceduto Gianluca Di Domenico (70), in seconda Juuso Tynkkynen (66) ha avuto la meglio su Viorel Ovidiu Bumbuc (68) mentre in terza Andrea Borracchini (58) ha superato di misura Marco Gambini (59). Premi speciali a Lucy King (63), miglior lady, e Remo Vernillo (61), senior. Il giorno seguente Lorenzo Cantelli è tornato alla vittoria completando le 18 buche senesi in 78 colpi. Sergio Torelli (73), Matteo Mancini (63) e Claudia Gloter (69) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Guido Bellucci (80), Vincenzo Dinardo (71) e Giuliano Aucello (70) mentre hanno completato i tre podi Matteo Chiti (80), Andrea Conticelli (71) e Alberto Albisetti (73). Premi speciali a Elena Quattrocchi (76) e Moreno Bacchi (719; rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi