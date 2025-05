I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia. Lions Golf Club, Morganti il migliore. Nella categoria netta brilla Castiglioni

Sabato 24 maggio l’associazione Lions Golfisti ha raggiunto il Royal Golf La Bagnaia, palcoscenico del Campionato Toscano. Il percorso si è presentato in condizioni eccellenti e il circolo senese ha colpito tutti i partecipanti per bellezza e aspetti tecnici.

La club house è stato perfetto teatro per la premiazione durante la quale sono stati evidenziati i temi legati alla solidarietà che accompagnano il circuito e le attività del Lions Golf Club. Andrea Morganti è stato il migliore tra gli associati imponendosi con 88 colpi.

Nella categoria netta Franco Castiglioni (34) ha superato di misura Armando Silli mentre Attilio Mazzucchelli (32) ha completato il podio. Premi speciali a Monica Gandolfi (23), miglior lady, e Luca Rondina (32), senior. Tra gli amici Costanza Alessandri è stata la migliore con 79 colpi. In prima categoria Gianni Sagui (35) su superato di un solo colpo Stefano Baraldo. In seconda Maurizio Bacci (33) ha avuto la meglio su Nino Avogadri, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Andrea Borracchini (37) ha ottenuto la vittoria seguito da Chul So Yoon (35). Premi speciali a Martina Giovannetti (32) e Marco Ciarelli (33), migliori lady e senior.

Andrea Ronchi