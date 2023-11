I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia. Duccio Grandi detta legge. Ottanta colpi a segno e vince ’Fusi per il Golf’

Il nome della gara, ’Fusi per il Golf’, andata in scena sabato 18 novembre al Royal Golf La Bagnaia, non deve trarre in inganno. Giocare con un clima tipicamente autunnale sui saliscendi del circolo eletto "più bello d’Italia" ai recenti Travel Awards, è un piacere che nulla ha a che vedere con la pazzia. I giocatori sono scesi in campo affrontando le 18 buche disegnate da Robert Trent Jones Jr. in ottime condizioni grazie al lavoro degli addetti al campo. Duccio Grandi, giocatore di casa, ha vinto la gara con 80 colpi a conferma dell’ottimo periodo di forma. In prima categoria il fiorentino Domenico Cuiuli (36) ha preceduto Marcello Bucciarelli, del Golf Abbadia, terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Marco Vinerbi (39) del Golf Centanni, ha staccato nettamente Claudio Neri (35) di Bagnaia. La giornata ha avuto epilogo con la premiazione e il rinfresco nella sala panoramica della club house che domina il percorso.

Andrea Ronchi