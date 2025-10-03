I grandi eventi sportivi. Giornata Paralimpica Toscana. In 700 al PalaSclavo: tutti i premiati

Oltre 700 ragazzi hanno riempito il PalaSclavo, per la Giornata Paralimpica Toscana. Un momento di divertimento e condivisione che ha celebrato lo sport inclusivo: la passione non ha barriere. "Bellissimo vedere tantissimi giovani avvicinarsi al mondo paralimpico – ha detto Simone Marradi, delegato provinciale del Cip –, osservare e testare 15 diverse discipline. E’ stato anche difficile il cambio dell’ora, perché soprattutto i più piccoli non volevano smettere…". Un grande successo, insomma, da ripetere. "Abbiamo in mente, insieme all’Associazione All Inclusive – svela Marradi –, di organizzarne una di stampo provinciale. Girando per le scuole del territorio con il Baskin, ho registrato tanto interesse: con un appuntamento annuale, in un comune diverso, potremo coinvolgere tutti". Alla presenza del campione di scherma Matteo Betti, di Roberto Chiacig e del padrino Tommaso Franchi, sono stati premiati atleti e tecnici che, con il loro lavoro quotidiano, promuovono lo sport paralimpico: Alessandra Franchi, che pochi mesi fa ha vinto il bronzo ai Mondiali di vela paralimpica (assente giustificata, perché impegnata agli Europei, a ritirare il premio la mamma, l’assessore alle Politiche sociali, Micaela Papi); Christian Lorenzini, fisioterapista della Nazionale di scherma paralimpica; Sabrina Benucci, tecnico di tiro a segno e parte dello staff della Nazionale (lo stesso agli Europei); Paola Convito per la Società Siena Sordi, calcio a 11 e futsal, reduce dalla vittoria del campionato. "Atleti, scuole e associazioni hanno riempito il Palasport con le loro storie e la loro passione. Viviamo la disabilità come una caratteristica e non come un limite!", le parole dell’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè.

Angela Gorellini